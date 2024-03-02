AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili\'nin açıklamalarına tepki

Politika

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili'nin AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

MHP İl Başkanı ve Vergili'nin açıklamalarının şehrin ismi ve marka değerine zarar verdiğini belirten Salt, "Partimizin İl Belediye Başkan adayı belli olduğu andan itibaren FETÖ'cülük, MASON'luk gibi insan haysiyetini ve onurunu kırıcı ithamlarda bulunularak adayımızın şahsiyeti hedef alınıp itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. İttifak çatısı altında olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup bir il başkanı ve belediye başkan adayının yaptığı söylemler ulusal basında yer almış olup şehrimizin ismi ve marka değeri zarar görmüştür. Siyasi rekabet içerisinde Karabük'ün yararına olacak her türlü eleştiriyi yapalım. Halkımızın faydasına olacak gerçekleştirilmesi mümkün olan projeleri tartışalım. Yapılmayanları konuşalım. Bütün bunları yaparken siyasi nezaketi bırakmadan 1 Nisan sabahı herkesin beraber yaşayacağı bir Karabük olduğunu unutmayalım. Emeğin şehri Karabük'ümüzün, emekleriyle doğru bilgiye rehberlik ederek görevlerini fedakarca yapan basın mensuplarının ve basın kuruluşlarının siyasi gündem haline getirilerek 'tehdit' kelimesi ile aynı cümle içerisinde yer alması bizim tarafımızdan asla kabul edilemez. Şehrimizin ne işçisinin ne memurunun ne müdürlerinin tehdit edildiğinin iddia edilmesi kesinlikle bizim siyasi anlayışımızla örtüşmemektedir. Bu şehir STK'larıyla, siyasileriyle, müdürüyle, memuruyla, işçisiyle, esnafıyla, öğrencileriyle büyük bir mozaiğin güzel bir parçasıdır. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tek derdimizin demokratik haklar çerçevesinde Karabük olması gerekmektedir" dedi. - KARABÜK