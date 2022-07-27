Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor

27.07.2022 20:56
Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, köylere ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, köylere ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Güneş, Ovacık ve Eskipazar ilçelerindeki köyleri ziyaret etti. Köylülerle sohbet eden Güneş, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, parti olarak ellerinden gelen çalışmayı ve hizmeti yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

İki günde yaklaşık 11 köyü ziyaret eden Güneş, "Meclisin tatile girmesiyle birlikte seçim bölgemizde ziyaret ve programlarımızı artırdık. Tüm ilçelerimizi ziyaret ederek çeşitli vesilelerle vatandaşlarımız ile buluşuyoruz" dedi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi Karabük'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Karabük'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

Milletvekili, Niyazi Güneş, Karabük, Güneş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
19:06 ABD'li ünlü oyuncu Ashley Judd'tan gündem olacak sözler: Bana tecavüz eden adamla yıllar sonra oturup dere kenarında sohbet ettim
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:22 Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 20:56:07. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement