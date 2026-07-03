AK Parti Kars\'tan Esnaf Ziyareti

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli ile birlikte Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette iş yerlerini tek tek gezen teşkilat üyeleri, esnafla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaret kapsamında sanayi esnafının karşılaştığı sorunlar ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulunan İl Başkanı Muammer Sancar, esnafın üretim, istihdam ve şehir ekonomisine sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlarla da bir araya gelen Sancar ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, gösterilen misafirperverlikten dolayı sanayi sitesi esnafına teşekkür etti. - KARS