AK Parti Kars'tan Esnaf Ziyareti - Son Dakika
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AK Parti Kars'tan Esnaf Ziyareti

AK Parti Kars\'tan Esnaf Ziyareti
03.07.2026 16:57
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AK Parti Kars İl Başkanı Sancar, sanayi esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi ve destek sözü verdi.

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli ile birlikte Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette iş yerlerini tek tek gezen teşkilat üyeleri, esnafla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaret kapsamında sanayi esnafının karşılaştığı sorunlar ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulunan İl Başkanı Muammer Sancar, esnafın üretim, istihdam ve şehir ekonomisine sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlarla da bir araya gelen Sancar ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, gösterilen misafirperverlikten dolayı sanayi sitesi esnafına teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kars'tan Esnaf Ziyareti - Son Dakika

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