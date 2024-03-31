31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından açıklama yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "AK Parti'nin genlerinde halkın iradesine saygı en önde gelir. Halkımız çok önemli bir seçimde oylarını kullanmış ve bu şekilde bir taktirde bulunmuştur" dedi.
AK Parti İl Binası önünde basın açıklaması yapan Başkan Fatih Üzüm; kazanan belediye başkanlarını tebrik ederek 5 yıl süreyle Kayseri'ye hizmet vereceklerini kaydetti. Başkan Üzüm; "Seçim çalışmalarında kazasız, belasız, herhangi bir sıkıntı çıkmadan bu seçim sürecini atlattığımız için başta sizlere, sonra diğer parti adaylarına teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımıza, başkan adaylarımıza, ilçe başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin genlerinde halkın iradesine saygı en önde gelir. Halkımız çok önemli bir seçimde oylarını kullanmış ve bu şekilde bir taktirde bulunmuştur. AK Parti teşkilatları, belediye başkanlarımız olarak yarından itibaren 5 yıl süreyle yine Kayseri'ye en üst düzeyde hizmet etmeyi kendimize görev addediyoruz. Bu birlikteliği 2029 yılına kadar sürdüreceğimizin garantisini veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Bizler teşkilat olarak her daim kendisinin yanındayız. Yine ilçe belediye başkanlarımıza hayırlı olsun diyoruz ve kendileriyle birlikte yol yürümekten yorulmayacağız, yine cumhurbaşkanımızın yolunda Cumhur İttifakıyla Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimiz, ülkemiz için 31 Mart seçim sonuçları hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Bundan sonra belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle yine halkın gönlüne girmeye, gönlünü kaybettiğimiz varsa kazanmaya, bıkmadan ve yorulmadan cumhurbaşkanımızın yolunda devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den seçim sonrası açıklama - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kayseri'de yapılan büyükşehir belediye seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç, tekrar başkan seçildi. Diğer adayların aldığı oy sayıları da açıklandı.
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre 477 bin 41 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 299 bin 620 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre 1 milyon 720 bin 993 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise 922 bin 641 oy aldı. Yavaş, daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Yavuz Gülmez, belediye başkanı seçildi. Zafer kutlaması yapılan alışveriş merkezinde konuşan Gülmez, Ahlat'a hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti ve projelerini hayata geçireceklerini söyledi.
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