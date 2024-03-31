AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm\'den seçim sonrası açıklama

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından açıklama yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "AK Parti'nin genlerinde halkın iradesine saygı en önde gelir. Halkımız çok önemli bir seçimde oylarını kullanmış ve bu şekilde bir taktirde bulunmuştur" dedi.

AK Parti İl Binası önünde basın açıklaması yapan Başkan Fatih Üzüm; kazanan belediye başkanlarını tebrik ederek 5 yıl süreyle Kayseri'ye hizmet vereceklerini kaydetti. Başkan Üzüm; "Seçim çalışmalarında kazasız, belasız, herhangi bir sıkıntı çıkmadan bu seçim sürecini atlattığımız için başta sizlere, sonra diğer parti adaylarına teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımıza, başkan adaylarımıza, ilçe başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin genlerinde halkın iradesine saygı en önde gelir. Halkımız çok önemli bir seçimde oylarını kullanmış ve bu şekilde bir taktirde bulunmuştur. AK Parti teşkilatları, belediye başkanlarımız olarak yarından itibaren 5 yıl süreyle yine Kayseri'ye en üst düzeyde hizmet etmeyi kendimize görev addediyoruz. Bu birlikteliği 2029 yılına kadar sürdüreceğimizin garantisini veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Bizler teşkilat olarak her daim kendisinin yanındayız. Yine ilçe belediye başkanlarımıza hayırlı olsun diyoruz ve kendileriyle birlikte yol yürümekten yorulmayacağız, yine cumhurbaşkanımızın yolunda Cumhur İttifakıyla Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimiz, ülkemiz için 31 Mart seçim sonuçları hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Bundan sonra belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle yine halkın gönlüne girmeye, gönlünü kaybettiğimiz varsa kazanmaya, bıkmadan ve yorulmadan cumhurbaşkanımızın yolunda devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ