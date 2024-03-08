AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Siyasi Parti Adaylarını Kınadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Siyasi Parti Adaylarını Kınadı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Siyasi Parti Adaylarını Kınadı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, yasal olmayan yerlerden pankartların kaldırılması kararına itiraz eden siyasi parti adayları için bir kınama mesajı yayımladı. Mesajda, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla alınan karara itiraz eden siyasi parti adaylarının tutumunun anlaşılamadığı belirtildi.

08.03.2024 16:13
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AK Parti İl Kayseri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde yapılan başvuru üzerine yasal olmayan yerlerden pankartların kaldırılması kararına itiraz eden siyasi parti adayları için bir kınama mesajı yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek için alınan karara itiraz eden siyasi parti adaylarını kınıyoruz. AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak Kadim Şehrimiz Kayserimizde çevre ve görüntü kirliliğine engel olmak için 4 Mart Pazartesi tarihinde bir karar alarak Kayseri'de yasal olmayan bölgelerde bulunan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi; görsel, afiş ve brandaların kaldırılması ile ilgili Seçim Kuruluna dilekçe vermiştik. Bu talebimiz 5 Mart Salı günü alınan kararla birlikte tüm siyasi partilerin onayıyla İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmişti. Sosyal medyadan gördüğümüz kararlıya anlam veremediğimiz bir takım olaylar yaşanıyor. Bazı siyasi parti adayları sosyal medya üzerinden sadece kendi reklamlarını yapmak için kendi parti yetkililerinin de onayı ve imzası bulunan karara itiraz ediyorlar. Bizler bu duruma anlam veremiyoruz. Birbirlerinden mi haberi yok, yoksa kendilerine göre bir plan içerisindeler mi? Biz Kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alarak AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak İl Seçim Kuruluna verdiğimiz dilekçe sonrası Kayseri'mizdeki görüntü ve çevre kirliliğine neden olan siyasi çalışmalarının kaldırılması nasıl bir Kayseri sevdalısı itiraz edebilir? Şimdi bir kez daha anlam veremeyerek soruyoruz; hiç mi birbirinizle istişare etmiyorsunuz? ya da alınan kararlardan haberiniz mi yok?" - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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