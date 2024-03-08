AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Siyasi Parti Adaylarını Kınadı

AK Parti İl Kayseri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde yapılan başvuru üzerine yasal olmayan yerlerden pankartların kaldırılması kararına itiraz eden siyasi parti adayları için bir kınama mesajı yayımladı.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek için alınan karara itiraz eden siyasi parti adaylarını kınıyoruz. AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak Kadim Şehrimiz Kayserimizde çevre ve görüntü kirliliğine engel olmak için 4 Mart Pazartesi tarihinde bir karar alarak Kayseri'de yasal olmayan bölgelerde bulunan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi; görsel, afiş ve brandaların kaldırılması ile ilgili Seçim Kuruluna dilekçe vermiştik. Bu talebimiz 5 Mart Salı günü alınan kararla birlikte tüm siyasi partilerin onayıyla İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmişti. Sosyal medyadan gördüğümüz kararlıya anlam veremediğimiz bir takım olaylar yaşanıyor. Bazı siyasi parti adayları sosyal medya üzerinden sadece kendi reklamlarını yapmak için kendi parti yetkililerinin de onayı ve imzası bulunan karara itiraz ediyorlar. Bizler bu duruma anlam veremiyoruz. Birbirlerinden mi haberi yok, yoksa kendilerine göre bir plan içerisindeler mi? Biz Kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alarak AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak İl Seçim Kuruluna verdiğimiz dilekçe sonrası Kayseri'mizdeki görüntü ve çevre kirliliğine neden olan siyasi çalışmalarının kaldırılması nasıl bir Kayseri sevdalısı itiraz edebilir? Şimdi bir kez daha anlam veremeyerek soruyoruz; hiç mi birbirinizle istişare etmiyorsunuz? ya da alınan kararlardan haberiniz mi yok?" - KAYSERİ
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Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, gençlerle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Sandıkçı, sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
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