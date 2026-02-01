AK Parti Kayseri Teşkilatı; istişare toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
AK Parti Kayseri Teşkilatı; istişare toplantısında bir araya geldi

01.02.2026 14:48  Güncelleme: 14:50
AK Parti Kayseri Teşkilatı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve yerel yöneticilerin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, Kayseri'nin geleceği ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

AK Parti Kayseri Teşkilatı; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Yürütme Kurulu Üyeleri ve İlçe Başkanlarının katılımıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kayseri için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca, şehrin geleceğine yönelik atılacak adımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Bugün TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, yürütme kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla birlikte; kadim şehrimiz Kayseri'miz için birlik ve beraberlik içinde istişarelerde bulunduk. Kayseri'miz için aynı inanç ve kararlılıkla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

