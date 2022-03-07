AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına Nesri Demir atandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına Nesri Demir atandı

07.03.2022 15:07
AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına Nesri Demir atandı

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına avukat Nesri Demir atandı.

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına avukat Nesri Demir atandı.

Bursa ve partileri için çok önemli bir bölge olan Kestel'de AK Parti'nin kuruluşundan bu yana belediyecilik ve milletle iç içe yönetim ve hizmet anlayışının en güzel örneklerinin sergilendiğini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Kestel Halkı'nın her seçimde gösterdikleri teveccühle teşkilatlarına ve ilçe için çalışmalarına olan inancını defalarca sandıklara yansıttı. Yeni dönemde de partimize hizmet vermiş tüm yönetimlerimizde olduğu gibi Kestel İlçemizde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan insanlarımıza dokunan, Kestelimiz, Bursamız ve partimiz için gecesini gündüzüne katan bir hizmet ve siyaset anlayışı sergileneceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Kestel'de partilerinin kuruluşundan bu yana her kademeden hizmet vermiş tüm teşkilat mensupları ile bir ve beraber olarak, Türkiye'nin güçlü geleceği adına çok önemli bir dönemeç olan 2023 seçimlerine hep birlikte hazırlanacaklarına işaret eden Başkan Gürkan, şunları söyledi:

"Bursamız için, ülkemiz için elini taşın altına koyan herkes bizim için çok kıymetli. Kestelli hemşehrilerimizin davamıza olan güveninden güç alarak, hep birlikte Kestelimiz için projeler ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Kutlu davamızda yanımızda olan, bizlere her zaman destek veren Kestel halkına, her kademeden dava arkadaşlarımıza, büyüklerimize teşekkür ediyor, Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir kardeşimize ve oluşturacağı yönetim kuruluna görevinde başarılar diliyorum." - BURSA

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına Nesri Demir atandı

YORUMLAR
500
AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantıları sona erdi AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantıları sona erdi Başkan Özdoğan: 'Kitap okuyarak geleceğe sağlam adımlar atmalıyız' Başkan Özdoğan: 'Kitap okuyarak geleceğe sağlam adımlar atmalıyız'

Hisarcık, AK Parti, Kestel, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına Nesri Demir atandı - Son Dakika


Son Dakika
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına Nesri Demir atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement