AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çocuk oyun çadırında ailelerle buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çocuk oyun çadırında ailelerle buluştu

AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çocuk oyun çadırında ailelerle buluştu

AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Saygılı, çocuk oyun çadırında ailelerle bir araya geldi. Başkan Saygılı, çocukların kahkahasıyla dolu olan çadırda hemşehrileriyle buluştuğunu belirtti.

17.03.2024 23:39  Güncelleme: 23:42
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AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Saygılı, çocuk oyun çadırında ailelerle bir araya geldi.

AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Saygılı, iftar programının ardından büyükşehir parkındaki çocuk oyun çadırında çocuklarıyla birlikte vakit geçiren ailelerle bir araya geldi. Başkan Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, "Çocuklarımızın kahkahası çadırın dışına taşıyor. Ramazan ayının en keyifli yeri olan çocuk eğlence çadırımızda çok kıymetli hemşehrilerim ile buluştuk. Her akşam çadıra sizleri bekliyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çocuk oyun çadırında ailelerle buluştu - Son Dakika
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