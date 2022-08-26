AK Parti Kocaeli tam kadro sahalarda

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekilleri, belediye ve ilçe başkanlarından oluşan heyetin ilçeleri karış karış gezerek, vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Biz hep sahada olduk, olmaya da devam ediyoruz ama samimi söylüyorum ne hikmetse muhalefetle hiç karşılaşamıyoruz. Ayda yılda bir kez sokağa çıkıyorlar, bir iki tane fotoğraf veriyorlar 'İşte biz buradayız' diyerek. Bizi de 'Neredesiniz?' diyerek sorgulamaya kalkıyorlar. Hiç önemli değil, biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş; Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ile AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi.

"21 yaşında tabiri caizse bıyığı yeni terlemiş delikanlı konumundayız"

Vatandaşlarla iç içe ve birlikte olduklarını söyleyen Mehmet Ellibeş, "Her daim milletimizin izinde, onların istek ve beklentileri doğrusunda eser ve hizmet siyasetini yapmayı sürdürdük, sürdürüyoruz. Bugün itibariyle 21. yaşımızı 14 Ağustos'ta tamamlamış bulunmaktayız. Yani 21 yaşında tabiri caizse bıyığı yeni terlemiş delikanlı konumundayız. Daha nice 21 yıllar bizi hizmet noktasında bekliyor. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar vermiş olduğu bütün sözleri yerine getirdiyse, samimi bir gayret içerisinde olduysa, eser ve hizmetleriyle halkın gönlünde taht kurduysa bu partinin bir dava hareketi olduğunun tescilidir. Bizlerde teşkilatlar olarak her daim dipdiri, capcanlı sloganımızda olduğu gibi 'Reis dik dur eğilme, bu millet, bu teşkilat seninle' demeye devam ettik ve bugünde devam ediyoruz" dedi.

"Ayda yılda bir kez sokağa çıkıyorlar bir iki tane fotoğraf veriyorlar"

Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Ellibeş, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet, ülkede var olan hayat pahalılığı ve enflasyon üzerinden siyaset üreterek yüce Türk milletinin aklını çelmenin derdinde. Yalan ve algıyla bunu başaracağını zannediyor. Kurulan 6'lı, 7'li masada bu noktada projeler üretmeye çalışıyor ama maalesef bir projede üretemiyor. Bu süreçte bizler teşkilatlar olarak hep sahadayız. Muhalefet diyor ya 'Nerede iktidar, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe teşkilatları il teşkilatları sokağa çıkamıyor. Gelin çarşıyı pazarı dolaşın, esnafı dolaşın' Biz dolaşıyoruz da onlara denk gelmiyoruz, işin acayip tarafı bu. Biz hep sahadayız. Pazardayız, çarşıdayız, bakkal Mehmet amcanın dükkanında oluruz, kahvehanelerdeyiz, STK'lar ile buluşuyoruz hiç arada vermedik. Biz hep sahada olduk, olmaya da devam ediyoruz ama samimi söylüyorum ne hikmetse muhalefetle hiç karşılaşamıyoruz. Ayda yılda bir kez sokağa çıkıyorlar bir iki tane fotoğraf veriyorlar, 'İşte biz buradayız' diyerek. Bizi de 'Neredesiniz?' diyerek sorgulamaya kalkıyorlar. Hiç önemli değil, biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz"

"Karış karış gezeceğiz"

Her ay düzenli olarak ilçeleri gezdiklerini kaydeden Ellibeş, "Her hafta bir veya iki ilçemizi tüm milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımızla, belediye başkanlarımızla, gençlik ve kadın kollarımızla hep beraber o ilçeye geliyoruz. Bugün sıra Gölcük'teydi. İstiare kurulu üyelerimizin tamamı ve meclis üyelerimiz, mahalle teşkilatlarımız burada. 8 kola ayrılacağız. Cuma namazına gideceğiz sonrasında herkesin görev alanı belli. Bugün bütün Gölcük'ü karış karış gezeceğiz. Allah böyle bir teşkilatla bizleri buluşturduğu için ne kadar şükretsek az. Eser ve hizmet noktasında liderimizin önderliğine inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Mazot, gübre, tohum desteğiyle çiftçimizin yanında oluyoruz"

Pahalı hayat şartları ve artan enflasyona karşı tedbirler aldıklarını vurgulayan Ellibeş, "Asgari ücret ve emekli aylıklarında düzenlemelerle vatandaşımıza, hibeli ve düşük faizli kredi ve yardımlarla esnafımıza, mazot, gübre, tohum desteğiyle çiftçimizin yanında oluyoruz. Fındık alım fiyatının 25-30 liradan 54 liraya ve kuru üzüm alım fiyatının 13 liradan 27 liraya yükseltilmesi özellikle tarımda yapılan yardımların kararlılığını gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadele devam edecek" dedi.

"450 TL ile 600 TL arasında değişen tutarlarda destek verilecek"

Hayata geçirdikleri yeni bir uygulamayı anlatan Ellibeş, "Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde, Türkiye genelinde 4 milyon haneye kadar toplam 15 milyar TL destek verilecek. Türkiye Aile Destek Programı ile temmuz 2022 - Temmuz 2023 döneminde 12 aylık süreyle hanelerin gelir tutarlarına göre 450 TL ile 600 TL arasında değişen tutarlarda destek verilecek. Türkiye Aile Destek Programı özelinde belirlenen genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen aylık gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; Türk vatandaşı olup, Türkiye'de ikamet edenler, 18 yaşından büyük olanlar, özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, emekli sandığı emeklileri, SSK, BAĞKUR ve emekli sandığı emeklileri dul ve yetimleri başvurabilecek. Destek programına başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirileceği gibi ikametgah adresinin bağlı olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gidilerek de yapabilecekler" sözlerine ekledi.

Başkan Ellibeş ve berberindeki heyet, toplantının ardından gruplara ayrılarak; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu Gölcük'ün dört bir yanınada esnaf ve vatandaşlara ulaştırdı. - KOCAELİ