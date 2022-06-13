AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Usta, AK Parti'yi diğer partilerden farklı kılan en önemli özelliğinin birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Usta, 11,5 milyona yakın üyesiyle AK Parti'nin sadece Türkiye'de değil bütün dünyada en güçlü siyasi kuruluş olduğunu vurguladı.

Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu belirten Usta, şöyle konuştu:

"Muhalefette isimler ve partiler değişse de ülke yararına yapılan hiçbir iş yok. Şimdi 6'lı bir masa kurdular. Bu masada görünmeyenler, çok hesaplar var. Bu millet bunları yemez. Hakikat her zaman kazanır. Söyledikleri tek bir şey var, o da güçlendirilmiş parlamenter sistem. 2023'te Allah'ın izniyle en başarılı şekilde yine 16. zaferimizi alarak çıkacağız. Allah'ın izniyle bu zor günleri de el birliğiyle aşacağız. 2023 bir dönüm noktası olacak."

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de 2023 seçimlerinin önemine değinerek, "Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu coğrafyada iş bitmez. Cumhurbaşkanımız 30-40 yıldır bu davada en çok koşturan bir büyüğümüz ve hala da hepimizden fazla çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Türkiye'nin ve Konya'nın 20 yılda pek çok değişim ve dönüşüme şahitlik ettiğini vurgulayarak, durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da merkez ve 28 ilçede yatırım ve çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.