AK Parti Konya Vefa Buluşması Yapıldı
AK Parti Konya Vefa Buluşması Yapıldı

AK Parti Konya Vefa Buluşması Yapıldı
24.01.2026 23:34  Güncelleme: 23:38
AK Parti Konya Teşkilatları Vefa Buluşması, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti Konya Teşkilatları Vefa Buluşması, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Konya İl Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar İl Teşkilatı ile Selçuklu, Karatay ve Meram İl Teşkilatlarında Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan isimler katıldı. Programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "AK Partimiz bir dava hareketidir. Bu dava sadece siyasi bir partinin olması ötesinde mazlumların umududur. Geleceğin ve icraatın adıdır. Bizler bu kutlu yolda bir bayrak yarışı içerisindeyiz. Görevler değişir, makamlar değişir, isimler değişir ama değişmeyen tek şey bu davaya olan sadakatimizdir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi AK Parti ülkemizle ve milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Bu teşkilatın omurgası yıllar boyu kapı kapı dolaşan gece gündüz demeden koşturan ben demeden biz diyerek çalışan yol arkadaşlarımızdır. Bu davanın en önemli sacayakları ise vefa, kardeşlik, birlik ve beraberliktir. Davamızı salonlardan meydanlara taşıran, milletimizin gönlüne işleyen yegane unsur bunlardır. Bizim farkımız da budur, anlayışımız da budur. Bizler bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayısız başarılara hep birlikte imza attık. Ne zaman yorulsak birbirimize yaslandık. Ne zaman zorlansak birlik olduk. Hamdolsun bu anlayışla aşılamaz denilenleri aştık, yapılamaz denilenleri yaptık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya milletvekilleri adına konuşan Tahir Akyürek ise, "Duygusal bir atmosferde bir birliktelik yaşıyoruz. Bu güzel buluşmayı gerçekleştiren vesile olan, çok güzel bir düşünceyi hayata geçirmiş olan değerli il başkanımıza ve teşkilat mensuplarımıza hepimiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da, "AK Parti iktidarında ister belediyelerimiz olsun, ister hükümetimiz, merkezi hükümetimiz, kabinemiz olsun, teşkilatlarımız olsun biz ahlakla, edeple, dürüstlükle, inancımızla bu yolda yürümeye kararlıyız. Önümüze çelmeler takılsa da engeller çıkarılsa da bu zorlukları aşacağız. Ekonomik olarak tüm dünyanın zorlandığı bir dönemde elbette biz de bu ekonomik zorluklardan geçiyoruz. Bunun da çok iyi farkındayız. Ama şunu da unutmayın. Bu ekonomik zorlukların içerisinde 11 ilde yaşanan asrın felaketinde bu ülkeyi yine ayakta tutan ve ayağa kaldıran AK Parti olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur ve Konya'nın evladı olan bakanımız Murat Kurum olmuştur" diye konuştu.

Program sonunda önceki dönem il başkanlarına ve milletvekillerine plaket takdim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

