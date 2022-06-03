AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Yunak'ta tarım istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
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AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Yunak'ta tarım istişare toplantısına katıldı

03.06.2022 18:47
AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Yunak'ta tarım istişare toplantısına katıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım ve tarıma dayalı alanlarında yaşanan sorunların tartışıldığı istişare toplantısı düzenlendi.

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım ve tarıma dayalı alanlarında yaşanan sorunların tartışıldığı istişare toplantısı düzenlendi. Yunak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, muhtarlar, mahalle temsilcileri ve vatandaşların tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını dinledi.

Çiftçilere verilen tarım destekleri noktasında bilgilendirmelerde bulunan Etyemez, "Yunak ilçemizde ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 5 bin çiftçimiz bulunuyor. Yunaklı çiftçilerimize 2002-2021 yıllarında 388 milyon 522 bin TL bitkisel üretim, 27 milyon 687 bin TL hayvancılık desteği ödemesi yaptık. Çiftçilerimize ödediğimiz tarımsal yatırım ve desteklerin toplamı 500 milyonu buldu." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca muhtarların ve çiftçilerin talep ve beklentilerini de dinleyen Etyemez, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da el birliği ile hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm üretmeye, talep ve beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz." dedi. Toplantıda ayrıca Yunak ilçe genelinde yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

AK Parti, Konya, Yunak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Yunak'ta tarım istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

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