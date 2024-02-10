AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na Silahlı Saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı\'na Silahlı Saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

10.02.2024 21:22  Güncelleme: 21:25
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir, demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşürmeyecektir" dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum açıklama yaptı. Kurum, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın ve arkadaşlarımızın da bulunduğu seçim çalışması esnasında Küçükçekmece'de Kanarya Mahallemizde aday tanıtım töreni yaparken uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açılmış ve buradan geçen bir vatandaşımız, kardeşimiz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığımız, Savcılığımız, Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız, emniyet birimlerimiz gerekli her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce biz de yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadır. Yakinen hem Sağlık Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız takip etmektedirler. Ailesiyle görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir. Tüm milletimize, İstanbullu hemşerilerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

"Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, "Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir, demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşürmeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aziz Başkanımıza, Küçükçekmece Teşkilatımıza, buradaki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem teşkilatımıza hem de milletimize buradan geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. İnşallah failleri en kısa sürede emniyet birimlerimiz yakalayacaktır. Gereken ceza daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da verilecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na Silahlı Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na Silahlı Saldırı - Son Dakika
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