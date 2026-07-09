AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı
09.07.2026 17:41  Güncelleme: 17:48
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AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı. İl Koordinatörü İrfan Karatutlu, geniş katılımlı istişare toplantısının ardından sandık kurulduğunu ve yeni başkanın 5-7 gün içinde belirleneceğini açıkladı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Süreci yürütmek üzere görevlendirilen AK Parti Kütahya İl Koordinatörü ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, parti teşkilatının geniş katılımıyla istişare toplantısı düzenlediklerini açıkladı. Temayül yoklamasına il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerinin katıldığını belirten Karatutlu, parti teşkilatının görüşlerini alarak en uygun ismi belirlemeyi amaçladıklarını ifade etti. Karatutlu, "İstişare toplantımızın ardından sandık kurularak temayül yoklamasını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Kütahya'da teşkilatla uyum içerisinde çalışabilecek, partimizi en iyi şekilde temsil edecek merkez ilçe başkanını belirlemek" dedi.

Temayül uygulamasının AK Parti'de daha önce milletvekilliği ve belediye başkanlığı adaylarının belirlenmesinde de kullanılan önemli bir yöntem olduğunu hatırlatan Karatutlu, sürecin teşkilatın ortak görüşü doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi. Karatutlu, "Bugünkü yoğun katılım da Kütahya teşkilatının bu sürece verdiği önemi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Merkez İlçe Başkanının göreve başlama sürecine ilişkin de bilgi veren Karatutlu, değerlendirmelerin ardından son kararın kısa süre içerisinde verileceğini belirterek, "En geç 5-7 gün içerisinde bu süreci tamamlamayı ve yeni merkez ilçe başkanımızı belirlemeyi hedefliyoruz" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ise temayül sürecinin teşkilatın görüşleri doğrultusunda tamamlanacağını belirterek, alınan değerlendirmelerin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına sunulacağını söyledi. Erenler, temayül yoklamasının ardından teşkilatın görüşlerinin Genel Merkez tarafından değerlendirileceğini ifade ederek, yeni Merkez İlçe Başkanının bu istişareler sonucunda belirleneceğini kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı - Son Dakika

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