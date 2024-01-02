AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri Yangından Etkilenen Porselen Fabrikasını Ziyaret Etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Kütahya Milletvekilleri, sergi salonunda çıkan yangından etkilenen porselen fabrikasını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile bu sabah saatlerinde sergi salonunda çıkan ve fabrikaya sıçramadan söndürülen yangından etkilenen porselen fabrikasını ziyaret ettiler. İl Başkanı ve milletvekilleri ziyarette AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi işadamı Ali Kılınç ve şirket çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. - KÜTAHYA