AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi Adayları Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi Adayları Belli Oldu

AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi Adayları Belli Oldu

AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi adayları belli oldu.

19.02.2024 16:48  Güncelleme: 16:50
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AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi adayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre, listede şu isimler yer aldı; Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal. (EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi Adayları Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi Adayları Belli Oldu - Son Dakika
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