AK Parti Kütahya Merkez İlçe Murat Afşarünal, mazbatasını alarak görevine başladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Murat Afşarünal, mazbatasını alarak görevine başladı

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Murat Afşarünal, mazbatasını alarak görevine başladı AK Parti Kütahya Merkez İlçe Murat Afşarünal, 8. Olağan Kongre sonrası mazbatasını alarak görevine başladı.

30.10.2024 17:42
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AK Parti Kütahya Merkez İlçe Murat Afşarünal, mazbatasını alarak görevine başladı

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya Merkez İlçe Murat Afşarünal, 8. Olağan Kongre sonrası mazbatasını alarak görevine başladı.

Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na gelen Afşarünal, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Aydın'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkez Teşkilatı Başkanlığı'nın tensipleriyle görevlendirildiklerini belirten Afşanünal, Bilindiği gibi, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı olarak şahsıma görev tevdi edilmişti. Daha sonra kongre sürecimizi tamamladık" dedi.

Kütahya'da güçlü bir teşkilatın mensubu olduklarına dikkat çeken Başkan Murat Afşarünal, "Bu meyanda, nitelikli arkadaşlardan oluşan genç ve dinamik bir ekiple harmanlayarak çok güzel bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tevazu, samimiyet ve gayretle yola devam edeceklerini vurgulayan Afşarünal, Kütahya halkının gönlünü kazanacaklarına inandığını söyledi.

Başkan Afşarünal, "Bundan sonraki büyüklerimizin, başkanlarımızın da kazandığı gibi 22 yıldır iktidarda olan partimizi, 2028 seçimlerinde yeniden başarıya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, gücümüzün de bilincindeyiz. O çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah utandırmasın, Allah mahcup etmesin. Hayırlı uğurlu olsun.Tüm Kütahya halkının desteklerini bekliyoruz" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kütahya Merkez İlçe Murat Afşarünal, mazbatasını alarak görevine başladı - Son Dakika

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