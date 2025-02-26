AK Parti'li Aldemir, 28 Şubat'ın millet iradesine vurulmak istenen pranganın adı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Aldemir, 28 Şubat'ın millet iradesine vurulmak istenen pranganın adı olduğunu söyledi

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, "28 Şubat, millet iradesine vurulmak istenen pranganın adıydı.

26.02.2025 19:18
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AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, " 28 Şubat, millet iradesine vurulmak istenen pranganın adıydı." dedi.

Aldemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının tüm İslam alemine hayır getirmesini diledi.

Yarın, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümü olduğunu anımsatan Aldemir, Erbakan'ın yanı sıra ebediyete irtihal eden yol arkadaşlarını rahmet, saygı ve dualarla andı.

28 Şubat postmodern darbesini hatırlatan Aldemir, "28 Şubat, millet iradesine vurulmak istenen pranganın adıydı." diye konuştu. Aldemir, o süreçte okul kapılarında nice hayallerin söndüğünü, milletin Meclisinde nice onurların kırıldığını, demokrasiye kara bir leke sürüldüğünü söyledi.

Milletin iradesine sahip çıktığını vurgulayan Aldemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vesayet odaklarına karşı büyük bir mücadele verildi. Türkiye, bu antidemokratik girişimlere boyun eğmeyerek, milli iradeyi hakim kılmış, demokrasisini güçlendirmiştir. Bizler, her daim şunu savunduk, savunmaya da devam edeceğiz: Milletin iradesi üzerinde hiçbir güç vesayet kuramaz, hiçbir karanlık el Türkiye'nin istikametini değiştiremez." diye konuştu.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin geride kaldığını hatırlatan Aldemir, "Kongremiz, bir bayrak değişiminin ötesinde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşma kararlılığımızın bir kez daha vurgulandığı güçlü bir mesaj olmuştur." şeklinde konuştu.

Aldemir, daha sonra Tokat'a yapılan yatırımları anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Aldemir, 28 Şubat'ın millet iradesine vurulmak istenen pranganın adı olduğunu söyledi - Son Dakika

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