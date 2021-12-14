AK Parti'li Aydemir: "Biz Ermenistan dahil her ülke ile barış içerisinde yaşamak isteriz" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Biz Ermenistan dahil her ülke ile barış içerisinde yaşamak isteriz. 'Teröre teşne yapıları beslemesinler' deriz. 'Yanlarındaki ülkelere düşmanlık beslemesinler' deriz. Bunu yaptıkları sürece Türkiye her zaman müşfik halde onları kucaklar, onların yanında olur." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan ile son dönemdeki ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye'nin öteden beri coğrafyasında barış ve huzurun hakim olmasını istediğini belirten Aydemir, "Ermenistan'ın Karabağ işgalinden sonra biz tavır koymuştuk, münasebetleri kesmiştik. Azerbaycan, can hükmünde, kan hükmünde." ifadesini kullandı.

Aydemir, Karabağ probleminin çözüldüğünü anımsatarak,"Biz Ermenistan dahil her ülke ile barış içerisinde yaşamak isteriz. 'Teröre teşne yapıları beslemesinler' deriz. 'Yanlarındaki ülkelere düşmanlık beslemesinler' deriz. Bunu yaptıkları sürece Türkiye her zaman müşfik halde onları kucaklar, onların yanında olur." diye konuştu.

Stokçulukla mücadele düzenlemesine ilişkin görüşlerini de açıklayan Aydemir, "Dünya küresel bir kriz yaşıyor, bizimle alakası yok bu işin. Dünya, pandemiden kaynaklı olarak ekonomik çöküş içerisinde. Bütün bunlar yaşanırken içeride sırf çöküşü destekleme adına stokçuluk yapan birtakım millet düşmanları var. Bu millet düşmanlarına fırsat verilmemesi adına kanuni zeminde ne tür düzenleme gerekiyorsa bunların yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.