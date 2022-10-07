AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız dünyaya, duruşuyla mesaj veriyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız dünyaya, duruşuyla mesaj veriyor"

07.10.2022 13:14
AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız dünyaya, duruşuyla mesaj veriyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya tavrıyla, duruşuyla mesaj veriyor ve bunların tamamı da ülkemize katkı olarak dönüyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya tavrıyla, duruşuyla mesaj veriyor ve bunların tamamı da ülkemize katkı olarak dönüyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin ve Türk dünyasının Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yasin Börü'yü anan Aydemir, bazı muhalefet partilerinin, Börü'nün katledilmesine neden olan Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalıştığını söyledi.

Aydemir, " PKK'lılar bile onun ne kadar eyyamcı, ne kadar uyduruk olduğunu gördü, söyledi. Onun adına neler söyleniyor şu anda ama bizimkiler sadece ve sadece HDP'den 3-5 tane oy koparabilmek adına, bu vicdansızlığa cevaz vermiş, 17 yaşındaki Yasin Börü'nün, 2 polisimizin katlinde parmağı olmuş, 37 insanı katletmiş bir insanı aklamaya çalıştı. Yazıklar olsun." değerlendirmesini yaptı.

Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında birçok ülkenin lideriyle görüşmeler yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya tavrıyla, duruşuyla mesaj veriyor ve bunların tamamı da ülkemize katkı olarak dönüyor. Eskiden, bundan 20 sene önce, Türkiye'nin adını birçoğu bilmezdi ama şimdi tüm dünya liderimizi de ezberledi. Eskiden bunlar hayaldi. Dün basın toplantısında Yunan gazeteci soruyor; 'Bir gece ansızın gelebiliriz ne manaya geliyor, müdahale anlamına mı geliyor?' diye. Cumhurbaşkanımız da 'sen anlamışsın' cevabını veriyor. Aslında bu mesajı herkese veriyor. Eskiden bir başbakanın, cumhurbaşkanının dünya liderleri önünde böyle bir şey söylemesi hayal edilemezdi ama şimdi ülkesine güvenen, gücünü bilen, gücünün farkında olan bir Cumhurbaşkanı, dünyaya ayar veriyor."

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Kaynak: AA

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız dünyaya, duruşuyla mesaj veriyor' - Son Dakika

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