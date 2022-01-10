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AK Parti'li Aydemir'den, bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e kınama - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir'den, bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e kınama

10.01.2022 13:26
AK Parti'li Aydemir'den, bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e kınama

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, öldürülen bir PKK'lı ile sosyal medyada çıkan fotoğrafları nedeniyle HDP'li Semra Güzel'i kınadığını bildirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, öldürülen bir PKK'lı ile sosyal medyada çıkan fotoğrafları nedeniyle HDP'li Semra Güzel'i kınadığını bildirdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğrafların kamuoyuna yansıdığını belirtti.

TBMM'nin milleti temsil ettiğini, bu çatı altında bulunan herkesin adımını dikkatli atması gerektiğini belirten Aydemir, "Bir bayan milletvekilinin, 2017 yılında öldürülen bir terörist ile olan fotoğraflarına baktığımızda hakikaten bir milletvekili olarak utandığımın altını çiziyorum. Bu teröristin silahından çıkan kurşunlar, acaba kaç masum insanı katletmiştir? 'O zaman milletvekili değildi' deniliyor. Bu kişiyi milletvekili yapan irade yani HDP, bunu bilmiyor muydu? Bunları özellikle yapıyorlar ve millete silahla mesaj veriyorlar." dedi.

Muhalefet partilerinin, HDP ile ittifakları bozulmasın diye bu hale rıza gösterdiğini ve ses çıkarmadığını savunan Aydemir, CHP'den tek bir tepki sesinin olmadığını, diğer partilerin geçiştirir mahiyette açıklamalar yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu 3 askerin şehit olduğunu anımsatan Aydemir, muhalefet partilerinin buna dönük açıklamalarından hicap duyduğunu ve millet adına utandığını dile getirdi.

AK Parti'li Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akçakale'de 3 şehidimiz, aslan gibi yiğidimiz can verdi. CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı ifadelerinde öylesine bir tarz var ki öylesine kayıtları var ki sanki 'HDP'yi kızdırır, küstürürüz' gibi bir yaklaşım ortaya koymuşlar. 'Bir patlamada şehit olan...' Bu ne demek? Teröristlerin patlattığı bir bomba ile bu insanlar can verdiler. Milleti temsil eden muhalefet genel başkanlarının da bu hassasiyette olmasını hususen bekliyoruz. Böyle şey olur mu? Yani 'bir patlamada şehit olan...' Ne patlaması bu? Doğal gaz patlaması mı? Neyin patlaması, niye söylemiyorsun? Açıkça, mertçe, delikanlıca çıkın ve PKK'nın, bölücülerin, vatan hainlerinin 3 insanımızı şehit ettiğini söyleyin. Bu hali burada telin ediyorum, millet adına kınıyorum."

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den, bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir'den, bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e kınama - Son Dakika
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