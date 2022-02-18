AK Parti'li Aydemir, hakkında doğru olmayan haberle linç girişiminde bulunulduğunu söyledi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "hakkında yalan haber yapılarak, linç girişiminde bulunulduğunu" söyledi.

Aydemir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon kanalında hakkında yapılan habere tepki gösterdi.

Meclis'te sürekli basın toplantısı düzenlediğini, bunu yaparken kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladığını anlatan Aydemir, basın mensuplarının da olanı, olduğu gibi yansıtması gerektiğini kaydetti. Aydemir, kendisinin de gazetecilik yaptığını ve mesleğin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Aydemir, bir süre önce gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözlerinin, yaptığı açıklamayla hiç ilgisi olmayan haberle ilintilendirildiğini vurgulayarak, "İlgisi olmayan bir konuyla ilgili haber yapılmış ve benim bir başka mevzu üzerine söylediklerimi oraya monte etmişler. Haber öyle sıkıntılı bir haber ki, benim de yüreğimi acıtan bir haber. Erzurum'da yaşanmış ve toplum nezdinde nefretle karşılanmış bir hadise. En çok ilgilenenlerden birisi de benim." diye konuştu.

O konuyla ilgili konuşmuş gibi haber yapılmasına tepki gösteren Aydemir, "Mesleğim adına utandım, sıkıldım. Haberi yapanları aradım. Genel yayın yönetmeni başta olmak üzere ilgililerle görüştüm. Bir mahcubiyet ifade ettiler. Ama olmaz ki." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, yapılan haberlerde tenkitte bulunulabileceğini, yorum yapılabileceğini ancak açıklamaların bağlamından koparılmaması, insanların izzetine, iffetine, şahsiyetine dokunulmaması gerektiğini söyledi.

Gazeteciliğin bu olmadığını ifade eden Aydemir, "Kesip, yapıştırıp atıyorlar. Hiç ilgin olmayan bir pozisyona sokuyorlar ve linç ediliyorsun. Olmaz bu. Bunun adı vicdansızlık, merhametsizlik. Bu yayıncılık değil, edepsizlik. Bu insana düşmanlık. Bırak siyasetçiyi ben bir insanım." diye konuştu.