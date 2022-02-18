Üye Girişi
AK Parti'li Aydemir, hakkında doğru olmayan haberle linç girişiminde bulunulduğunu söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, hakkında doğru olmayan haberle linç girişiminde bulunulduğunu söyledi

18.02.2022 13:28
AK Parti'li Aydemir, hakkında doğru olmayan haberle linç girişiminde bulunulduğunu söyledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "hakkında yalan haber yapılarak, linç girişiminde bulunulduğunu" söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "hakkında yalan haber yapılarak, linç girişiminde bulunulduğunu" söyledi.

Aydemir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon kanalında hakkında yapılan habere tepki gösterdi.

Meclis'te sürekli basın toplantısı düzenlediğini, bunu yaparken kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladığını anlatan Aydemir, basın mensuplarının da olanı, olduğu gibi yansıtması gerektiğini kaydetti. Aydemir, kendisinin de gazetecilik yaptığını ve mesleğin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Aydemir, bir süre önce gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözlerinin, yaptığı açıklamayla hiç ilgisi olmayan haberle ilintilendirildiğini vurgulayarak, "İlgisi olmayan bir konuyla ilgili haber yapılmış ve benim bir başka mevzu üzerine söylediklerimi oraya monte etmişler. Haber öyle sıkıntılı bir haber ki, benim de yüreğimi acıtan bir haber. Erzurum'da yaşanmış ve toplum nezdinde nefretle karşılanmış bir hadise. En çok ilgilenenlerden birisi de benim." diye konuştu.

O konuyla ilgili konuşmuş gibi haber yapılmasına tepki gösteren Aydemir, "Mesleğim adına utandım, sıkıldım. Haberi yapanları aradım. Genel yayın yönetmeni başta olmak üzere ilgililerle görüştüm. Bir mahcubiyet ifade ettiler. Ama olmaz ki." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, yapılan haberlerde tenkitte bulunulabileceğini, yorum yapılabileceğini ancak açıklamaların bağlamından koparılmaması, insanların izzetine, iffetine, şahsiyetine dokunulmaması gerektiğini söyledi.

Gazeteciliğin bu olmadığını ifade eden Aydemir, "Kesip, yapıştırıp atıyorlar. Hiç ilgin olmayan bir pozisyona sokuyorlar ve linç ediliyorsun. Olmaz bu. Bunun adı vicdansızlık, merhametsizlik. Bu yayıncılık değil, edepsizlik. Bu insana düşmanlık. Bırak siyasetçiyi ben bir insanım." diye konuştu.

YORUMLAR
500

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, hakkında doğru olmayan haberle linç girişiminde bulunulduğunu söyledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Çömez, eski partisine şarkı önerdi. Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir, hakkında doğru olmayan haberle linç girişiminde bulunulduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement