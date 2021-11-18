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AK Parti'li Aydemir: "İzmir'de hükümetin gayretleriyle sıkıntılar izale ediliyor" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "İzmir'de hükümetin gayretleriyle sıkıntılar izale ediliyor"

18.11.2021 14:52
AK Parti'li Aydemir: "İzmir'de hükümetin gayretleriyle sıkıntılar izale ediliyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Zeminde bir sıkıntı yoksa İzmir'de hükümetin gayretleriyle sıkıntılar izale ediliyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Zeminde bir sıkıntı yoksa İzmir'de hükümetin gayretleriyle sıkıntılar izale ediliyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li bir belediyenin yönetimindeki İzmir'e hükümet olarak her vesilede destek olduklarını ve sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Zeminde bir sıkıntı yoksa İzmir'de hükümetin gayretleriyle sıkıntılar izale ediliyor. Yoksa yerel hizmetlerde ciddi sıkıntılar var İzmir'de" diyen Aydemir, ilde yaklaşık bir yıl önce yaşanan deprem sonrasında deprem konutları yapacaklarına dair sözlerinin olduğunu ve 12 ay içinde bunları teslim edeceklerini söylediklerini hatırlattı.

İbrahim Aydemir, bu konutların teslimine başlandığını belirterek, depremde sıkıntı yaşayan ailelerin yüreklerinin ferahladığını kaydetti.

Nerede bir sıkıntı varsa bunları giderirken verdikleri söz üzerine hareket ettiklerini ifade eden Aydemir, Düzce'de yaşanan depremden dolayı bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydemir, insanların huzurla yaşayacağı mekanlar oluşturma gayretinde olduklarını vurgulayarak, depremin hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

İbrahim Aydemir, AK Parti, Erzurum, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'İzmir'de hükümetin gayretleriyle sıkıntılar izale ediliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "İzmir'de hükümetin gayretleriyle sıkıntılar izale ediliyor" - Son Dakika
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