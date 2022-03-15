AK Parti'li Aydemir Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması

15.03.2022 13:46
AK Parti'li Aydemir Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Seçim Kanunu teklifinin yasalaşmasından sonra daha berrak bir siyasi zeminin oluşacağını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Seçim Kanunu teklifinin yasalaşmasından sonra daha berrak bir siyasi zeminin oluşacağını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla dün TBMM Başkanlığına sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Kendilerine yıllarca, "Seçim barajı yüksek" denildiğini anımsatan Aydemir, ülke seçim barajının yüzde 7'ye indiğini belirtti.

"Sabahleyin kalkıp bir parti kurayım, ittifakın bir yerine eklemleneyim" yaklaşımı sergilendiğini dile getiren Aydemir, "Bu durumun önüne geçilecek; dertleri, sıkıntıları bu. Siyasi zemin berrak olsun, temiz olsun istemiyorlar. Muhalefetin, orada hercümerç yaşansın diye bir gayreti var. Biz tam tersini yapıyoruz." diye konuştu.

Seçim Kanunu teklifinde, Cumhur İttifakı'nın lehine, muhalefetin aleyhine bir düzenleme bulunmadığını anlatan Aydemir, "Millete gideceğiz, millet nasıl bir yaklaşım sergilerse alıp başımızın üstüne koyacağız. Açıklanan maddeler de bunu içeriyor. Dolayısıyla muhalefet, gelen her kanun teklifine yalanla yanlışla, sırf karşı çıkabilmek için iftirayla yöneldiği gibi bu defa da aynı şeyleri yapıyor ama milletimiz görüyor. İnşallah Seçim Kanunu teklifi yasalaştıktan sonra çok daha berrak bir siyasi zemin oluşacak." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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