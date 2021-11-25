AK Parti'li Bayram: "5. Yargı Paketi ile engelliler de hakim ve savcı olabilecek" - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 5. Yargı Paketi'ni de içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile engellilerin de hakim ve savcı olabilmesinin önünün açıldığını belirtti.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen 5. Yargı Paketi'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Düzenleme kapsamında boşanmış aile çocuklarının İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınmasının önüne geçileceğini dile getiren Bayram, 20 yıl avukatlık yapmış biri olarak bu durumun çocuklarda ve annelerinde ciddi acılara neden olduğunu gözlemlediğini söyledi. Bayram, yasanın yürürlüğe girmesiyle daha insancıl şekilde çocuk teslimi yapılacağını da ifade etti.

AK Parti'li Bayram, 1997 yılında girdiği hakimlik sınavından 84 puan almasına rağmen engeli nedeniyle elendiğini belirterek, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5. Yargı Paketi sayesinde engellilerin de hakim ve savcı olabileceğini kaydetti.

Bayram, "Bu ucube düzenlemeyi kaldırdık. Engelli dostu Cumhurbaşkanımıza, TBMM Başkanımıza ve bütün milletvekillerimize çok teşekkür ederim. Nasıl engelli bakan yardımcısı, engelli milletvekili varsa engelli hakim ve savcı da olabilir. Bundan sonraki süreçte, liyakat ve çalışmalar dikkate alınarak engelli bir vali, engelli bir büyükelçi, engelli bir başhekim ve engelli bir okul müdürü de atanmalı." diye konuştu.