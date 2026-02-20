AK Parti'li Büyükgümüş: Depremzede aileler huzurla yeni evlerinde yaşayacak - Son Dakika
AK Parti'li Büyükgümüş: Depremzede aileler huzurla yeni evlerinde yaşayacak

20.02.2026 21:19
Mahir ALAN/ADIYAMAN, -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş,"Konutlar en uygun imkanlarla, faizsiz şekilde, 18 yıl vadeyle vatandaşlarımıza sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Adıyaman'da 'Yeni Evim, İlk İftar' programı kapsamında depremzedelerle buluştu.

Ziyarette konuşan Büyükgümüş, deprem konutlarının uygun imkanlarla faizsiz şekilde vatandaşlara sunulduğunu belirterek, "Bugün bütün AK kadrolar, depremden etkilenen 11 şehrimizde gönül sofralarına misafir olacak. Türkiye'de siyasetin seviyesi mutlaka millete hizmette yer almak olmalı. Deprem konutları teslim edildiğinde önce 'teslim edilemez' denildi, ardından 'fahiş fiyatlarla verilecek' iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan noktayı koydu. Konutlar en uygun imkanlarla, faizsiz şekilde, 18 yıl vadeyle vatandaşlarımıza sunuldu. Böylece depremzede aileler huzurla yeni evlerinde yaşayacak. İnşallah bu acıları ve kötü hatıraları geride bırakacağız" dedi.

'DEDİKODU SİYASETİNE MİLLETİMİZİN AYIRACAK ZAMANI YOK'

Adıyaman'ın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükgümüş, "Bu vesileyle milletimize çağrımız şudur; yalan siyasetine, iftira siyasetine, dedikodu siyasetine milletimizin ayıracak zamanı yok. Ramazan ayının bu muafiyet iklimi aynı zamanda kültürümüzün bir parçasıdır. Bizim bu çalışmalarımızdan hareketle 'efendim yok laiklik tehdit altındaymış', 'efendim yok laiklik ilkesi zedeleniyormuş' artık eski Türkiye'de kalması gereken artık çağdışı noktaya eğilmiş olan bu bakış acısının bu fikrin Türkiye'ye hiçbir şekilde hayır getirmeyeceğini düşünüyoruz. Ramazan ikliminden tüm vatandaşlarımız en üst düzeyde faydalanacak birlik beraberlik halinde ve inşallah bu birlik beraberlikle beraber hem medeniyetimizin dününü hem de tarihimizin dününü hem de bu değerlerin nasıl bir anlamla yoluna devam ettiğini çocuklarımız, gençler en iyi şekilde farkına varacak. Biz bunun için mücadele ediyoruz, bunun için siyaset yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

