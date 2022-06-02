AK Parti'li Çakır: "Gayrimilli zihniyete aziz milletimiz geçit vermeyecektir" - Son Dakika
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AK Parti'li Çakır: "Gayrimilli zihniyete aziz milletimiz geçit vermeyecektir"

02.06.2022 16:51
AK Parti'li Çakır: "Gayrimilli zihniyete aziz milletimiz geçit vermeyecektir"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, milletin gayrimilli zihniyete geçit vermeyeceğini söyledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, milletin gayrimilli zihniyete geçit vermeyeceğini söyledi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ordusunu İstanbul'un fethinin 569. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Burhan Çakır, "Tarihimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Adaleti, ilmi, hoşgörüyü insanlığa en güzel şekilde öğreten, şanla ve şerefle dolu bir tarihimiz ve ecdadımız var." dedi.

Herkesin atasına sahip çıktığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Büyük bir kin ile Sultan Abdülhamid Han'a saldıranlar dedelerinin kinini kusuyorlar. 'Kızıl Sultan' yaftası taktıkları büyük sultanı anlayamayanlar, bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızı anlayamıyorlar. Gericilikle, istibdat ile suçladıkları Sultan Abdülhamid'i tanıyamayanlar Siyonizmin ve emperyalizmin türküsünü söylüyorlar. Hatta daha ileri giderek, benzetmeler yaparak tehdide kalkışıyorlar. Tüm bu tehditleriniz, ihanet çabalarınız kirli siyasi oyunlarınız beyhude. Aziz milletimiz tarihte yaşananlardan gerekli dersi çıkardı; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adnan Menderes'in, Necmettin Erbakan'ın, Sultan Abdülhamid'in yalnızlığına asla terk etmeyecektir. Bunun en büyük göstergesi de 15 Temmuz akşamıdır. Hain kalkışma ile Cumhurbaşkanımıza ve devletimize yapılan saldırıya milletimizin azmi, cesareti ve feraseti nasıl engel olmuşsa bu kokuşmuş tehditkar ve gayrimilli zihniyete de aziz milletimiz geçit vermeyecektir."

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Kaynak: AA

Burhan Çakır, Erzincan, AK Parti, Aziz, Politika, Son Dakika

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