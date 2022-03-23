Çalışkan: "İstanbul'dan bile pahalı toplu ulaşım Eskişehir'de" - Son Dakika
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Çalışkan: "İstanbul'dan bile pahalı toplu ulaşım Eskişehir'de"

23.03.2022 17:03
Çalışkan: "İstanbul'dan bile pahalı toplu ulaşım Eskişehir'de"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kentte toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamların çevre illerden bile daha yüksek olduğunu belirterek, "Ne Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ne de ulaşım hizmetini yürüten ESTRAM şirketi kamu yararı gütmemektedir" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kentte toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamların çevre illerden bile daha yüksek olduğunu belirterek, "Ne Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ne de ulaşım hizmetini yürüten ESTRAM şirketi kamu yararı gütmemektedir" dedi.

Eskişehir'de mesafelerin kısa, ancak ulaşımın pahalı olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine zam kararı aldı. Buna göre tam ücret 6 TL, indirimli ücret 5 TL, aktarma ücreti ise 70 kuruş oldu. Her şeyi hükümetten bekleyen, her eksikliğine de hükümeti mazeret gösteren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi muhakkak yine 'mecbur kaldığını' söyleyecektir" dedi.

"En pahalı toplu ulaşım Eskişehir'de"

Çevredeki illere bakıldığında en pahalı toplu ulaşımın Eskişehir'de olduğunu ifade eden Çalışkan, "Örneğin; Bursa'da tam kart 4,20 TL, indirimli kart 3,60 TL, öğrenci 1,80 TL. Konya'da ise indirimli kart 1,55 TL'den, tam kart ise 2,50 TL'den fiyatlandırılmış. Bu şehirde zorunlu olarak aldığımız hizmetler tüm illerden pahalı. İstanbul'dan dahi pahalı ulaşımımız var. İstanbul'da tam kart 5,48 TL olup, öğrenci kartı ise 2,67 TL. Bu şehirlerin tamamı mesafe olarak Eskişehir'den çok fazla taşımacılık yapan şehirler. Bizde mesafeler kısa, ulaşım ise diğer şehirlere kıyasla çok pahalı. Aktarmalar da ücretlendirilmeye başlandı. Hemşehrilerimiz şunu bilmeliler ki ne Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ne de ulaşım hizmetini yürüten ESTRAM şirketi kamu yararı gütmemektedir. Üzülerek belirtiyorum ki şehir olarak Yılmaz Büyükerşen'in çözümleri ve projeleri yerine 22 yıldır boş mazeretlerini dinliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çalışkan: 'İstanbul'dan bile pahalı toplu ulaşım Eskişehir'de' - Son Dakika


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