AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır

25.05.2022 13:30
AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propaganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanımız defalarca her türlü bilinen ve bilinmeyen suikast girişimine karşı durdu. Türkiye'ye hizmeti bir kader gibi yaşadığını defalarca gösterdi. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır. Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza 'kaçacak' denmesinin kimlerin kara propaganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır" dedi.

'MİLLETİMİZDEN GEREKEN CEVABI ALACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye aşkla bağlı olduğunun herkes tarafından bilindiğini aktaran Çelik, "Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye'ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar. Milletimiz Türkiye'nin devlet başkanına dönük bu iftira kampanyasının Türkiye'ye zarar vermek amacı taşıdığının farkındadır. Karanlık odakların yıllardır yürüttüğü bu faaliyetler, hep hezimete uğramıştır. Onların siyasi aletleri de milletimizden gereken cevabı alacaktır" açıklamasında bulundu.


AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır
AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır
AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır
AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır
AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır
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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Çirkin sözler, söyleyenin alnına iftira olarak yapışmıştır - Son Dakika


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