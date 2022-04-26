AK Parti'li Çilez: "Gezi Parkı olayları Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Gezi Parkı olaylarının "Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi" olduğunu söyledi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Gezi Parkı olaylarını "Özgürlüğü haykıran gençlerin sesi" olarak nitelemesini eleştirdi.

Çilez, "Sayın Kılıçdaroğlu, Gezi olayları Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir, bir kalkışmadır. 'Ağaçlar kesiliyor' bahanesiyle başlayıp hükümeti düşürmeye yeltenen bir kalkışmadır. Provokatif, adi bir oyun ve Vandalizm'dir. Bu Vandalizm'i körükleyenler arasında CHP yöneticileri de vardır. Bu mihrakları ve gezi zekalıları kınıyorum." diye konuştu.

Çilez, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin kanun teklifine de değinerek, Paylan'ın büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu belirtti.

Hasan Çilez, "Osmanlı İmparatorluğu döneminde 'milleti sadıka' olarak bilinen Ermeniler, emperyalist devletlerin güdümünde ayaklanmalara kalkışarak bu oyunun piyonu oldular. Alnında kara leke olmayan tek millet Türklerdir." ifadelerini kullandı.