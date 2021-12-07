AK Parti'li Çilez, Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesini istedi - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareket nedeniyle özür dilemesini talep etti.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçesinin, Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlandığını hatırlatarak, muhalefetin eleştirilerinin dar ve sığ olduğunu söyledi.

Muhalefetin, bütçeyi iktisadi ve teknik olarak yorumlamaktan çok uzak olduğunu savunan Çilez, "Enflasyonist ortamın oluşturduğu geçici sıkıntı ortamının etrafında dolanıp durdular. Milletimizin bu enflasyonist ortamda yaşadığı sıkıntıları sadece dile getirdiler, herhangi bir çözüm önerisi sunamadılar." diye konuştu.

Çilez, bazı parti temsilcilerinin konuşmalarının bütününde çelişki içinde olduğunu dile getirerek, "İYİ Partili konuşmacılar fiyasko, HDP bildiğiniz HDP, CHP'de ise Sayın Kılıçdaroğlu tam bir bombaydı. Sonunda da kendi kendini patlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, milletvekillerini hakir görme çabasından vazgeçmediğini ifade eden Çilez, söylediği sözleri kabul etmediklerini belirtti. Çilez, "Yaptığı hareketten dolayı özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

Bütçede, rakamların, ekonomi politikalarının, yatırımın, büyümenin, refahın konuşulması gerektiğini vurgulayan Çilez, 2022 bütçesi ve uygulanacak politikaların, Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ölçekte gücünü pekiştireceğini kaydetti.