AK Parti'li Çilez: "Üretim için kim ne yapıyorsa bugüne kadar onların yanında olduk" - Son Dakika
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AK Parti'li Çilez: "Üretim için kim ne yapıyorsa bugüne kadar onların yanında olduk"

21.03.2022 16:04
AK Parti'li Çilez: "Üretim için kim ne yapıyorsa bugüne kadar onların yanında olduk"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Üretim için kim ne yapıyorsa hükümet olarak bugüne kadar 20 yıldır onların yanında olduk." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Üretim için kim ne yapıyorsa hükümet olarak bugüne kadar 20 yıldır onların yanında olduk." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iki gün önce Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 fabrikanın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fabrikaların açıldığı alan, Merzifon organize sanayisinin üç yıl önceki genişleme alanı içerisindeydi. Üç yıl önce 19 Mart'ta o fabrikaların temelini attık. Üç yıl bitti, pandemi sürecine rağmen yatırımlar tamamlandı ve fabrikalarımız bir bir üretime geçti." ifadesini kullandı.

Bölgede 10 fabrikanın daha inşaatının devam ettiğini anlatan Çilez, bu fabrikaların yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini söyledi.

Bugün "Orman Haftasının" başladığını da anımsatan Çilez, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 6 bin 484 işçinin her biri için bir fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Hasan Çilez, "Üretim için kim ne yapıyorsa hükümet olarak bugüne kadar 20 yıldır onların yanında olduk. Verdiğimiz teşvikler, bu organize sanayi bölgelerimizin büyük bir başarı elde etmesinde çok büyük rol oynadılar." diye konuştu.

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Hasan Çilez, AK Parti, Hükümet, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çilez: 'Üretim için kim ne yapıyorsa bugüne kadar onların yanında olduk' - Son Dakika


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