AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çerçi'ye teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çerçi'ye teşekkür

20.06.2022 15:58
AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çerçi'ye teşekkür

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı makamında ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı makamında ağırladı. AK Parti'li Dağ, ilçeye kazandırılan başarılı projelerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Dağ'a AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Belediye Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti. Başkan Çerçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hamza Dağ'a belediyenin ilçeye kazandırdığı çalışmaları anlattı. Hamza Dağ, örnek çalışmalarından dolayı Başkan Çerçi'ye teşekkür ederek başarılar diledi. - MANİSA

YORUMLAR
500
AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çelik'e övgü AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çelik'e övgü AK Parti'li Aydemir: 'Millet, 6'lı masaya 2023'te öyle bir demokrasi dersi verecek ki bir daha iflah olmayacaklar' AK Parti'li Aydemir: 'Millet, 6'lı masaya 2023'te öyle bir demokrasi dersi verecek ki bir daha iflah olmayacaklar'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Mehmet Çerçi, Yunusemre, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çerçi'ye teşekkür - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 16:06:02. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çerçi'ye teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement