AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi

21.06.2022 15:18
AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin son dönemde dış politikada terör örgütlerine arka çıkan ülkelere destek veren bir politika izlediğini savundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin son dönemde dış politikada terör örgütlerine arka çıkan ülkelere destek veren bir politika izlediğini savundu.

Dağ, İzmir programı kapsamında Buca'daki 6. Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.

İş yerlerini gezen Dağ, yaptığı açıklamada, son dönemde dünya genelinde, salgın süreci ve Rusya- Ukrayna Savaşı kaynaklı kaotik bir ortamın bulunduğunu belirterek ülkeyi bu ortamdan zararsız veya en az zararla çıkarmak için ciddi bir mücadele sarf ettiklerini dile getirdi.

Bugün, bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği sanayi sitesinde temaslarda bulunduğunu anlatan Dağ, esnafın teveccühünün Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana olduğunu gördüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dış politikada sergilediği tutumun İzmir halkı tarafından eleştirildiğini savunan Dağ, şöyle konuştu:

"CHP son dönemde ulusal politikalarında PKK'yı cesaretlendiren politikalar ortaya koyuyor. Bazı devletlerin kışkırtmasıyla Yunanistan'ın ülkemize yönelik hoş olmayan tavırları söz konusu. Ne yazık ki ülkemizdeki muhalefet ve özellikle CHP bu konuda Yunanistan'ı cesaretlendirecek politikalar ortaya koyuyor. Yine Finlandiya ve İsveç konusunda çok açık bir şekilde haklı sebeplerimiz olmasına rağmen CHP yönetimi bu konuda da iktidarı, bizleri yalnız bırakıp açıkçası terör örgütüne destek verdiği açık olan Finlandiya ve İsveç'i destekler noktada politikalar yürütüyor. Bu konularda hassasiyeti olan İzmirli hemşehrilerimiz bu politikaları eleştiriyor, bu durum CHP'ye oy vermiş tabanda da kaymalara sebebiyet veriyor."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi - Son Dakika
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