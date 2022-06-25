AK Parti'li Demiröz'den "İl sayısı" açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Demiröz'den "İl sayısı" açıklaması

25.06.2022 20:24
AK Parti'li Demiröz'den "İl sayısı" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'İl sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'İl sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'İl sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysa ki konuşmamda; 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Demiröz'den 'İl sayısı' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Demiröz'den "İl sayısı" açıklaması - Son Dakika
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