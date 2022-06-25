AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'İl sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysa ki konuşmamda; ' Türkiye 'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › AK Parti'li Demiröz'den 'İl sayısı' açıklaması - Son Dakika

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