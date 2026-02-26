AK Parti'li Gözgeç, "çocukların ramazan sevinci yaşamasından rahatsız olanların" bulunduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'li Gözgeç, "çocukların ramazan sevinci yaşamasından rahatsız olanların" bulunduğunu söyledi

26.02.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Çocuklarımızın ramazan sevincini yaşamasından rahatsız olanlar var. Hayatın içinde olan ramazan heyecanını, inancımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, değerlerimizin yaşanması kadar doğal ne olabilir?

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Çocuklarımızın ramazan sevincini yaşamasından rahatsız olanlar var. Hayatın içinde olan ramazan heyecanını, inancımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, değerlerimizin yaşanması kadar doğal ne olabilir?" dedi.

Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının 12 Şubat'ta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ramazan ayı etkinlikleri konulu genelge yayımladığını hatırlattı.

Ramazanın ruhunu, sevincini, huzurunu paylaşmanın mutluluğunu çocuklara yaşatmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şükranlarını ileten Gözgeç, "Maalesef çocuklarımızın ramazan sevincini yaşamasından rahatsız olanlar var. Hayatın içinde olan ramazan heyecanını, inancımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, değerlerimizin yaşanması kadar doğal ne olabilir?" diye konuştu.

Çocukların ramazan kutlamaları dolayısıyla, değerlerine ve kendilerine yabancılaşanların "yasakçı zihniyetlerinin" nüksettiğini ifade eden Gözgeç, şunları söyledi:

"Değerlerimize, milletimize, hatta kendilerine bu kadar yabancılaşmış olmaları gerçekten acınası bir durum. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Ara sıra karanlık sayfalardan çıkmaya çalışan, beyinleri de kalpleri de kararmış, kendi medeniyetine, değerine, kendisine yabancılaşmış zihniyetlere yer yok. Darbelerle, vesayetlerle, toplum mühendisliğiyle netice alma devri kapanmıştır. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Devlet-millet el ele kadim medeniyetimizden aldığımız güçle, daha güçlü Türkiye'yi kadın-erkek omuz omuza inşa etmekte kararlıyız."

AK Parti'li Gözgeç, 28 Şubat "post modern darbesini" ve o dönemde yaşananları da hatırlatarak, "Bugün kadın istihdamından, kız çocuklarının eğitiminden bahsedenlerin, 'kadınları eve hapsediyorsunuz' diyenlerin, kız çocukları okulların kapısından kovulurken, meslekten atılırken 'bırakın ses çıkarmayı, yasaklar uygulansın' diye verdikleri çabayı unutmadık, unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Emine Yavuz Gözgeç, Milletvekili, AK Parti, Politika, Kültür, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Gözgeç, 'çocukların ramazan sevinci yaşamasından rahatsız olanların' bulunduğunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:24:51. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Gözgeç, "çocukların ramazan sevinci yaşamasından rahatsız olanların" bulunduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.