AK Parti\'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Halit Doğan, "Bugün itibarıyla seçim bitmiştir, bundan sonra hizmet zamanıdır." dedi.
Doğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yaptığı açıklamada, çok emek verdiklerini söyledi.
Teşkilat üyeleri ile 17 ilçeyi sokak sokak gezdiklerini anlatan Doğan, "Bu sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Samsun, en az oy kaybı olan illerimizden bir tanesi oldu. Bu, teşkilatımızın başarısıdır. Bugün itibarıyla seçim bitmiştir, bundan sonra hizmet zamanıdır." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise uzun bir maratonu tamamladıklarına işaret ederek, "Sizlerin çok büyük alın terinin olduğu çok yoğun çaba gösterildi. Samsun'da ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde teşkilatlarımız, elinden gelen en yoğun gayreti gösterdi. İttifak ortağımız MHP ile Samsun'un 17 ilçesinde ulaşmadığımız yer kalmadan çalıştık. O yüzden teşkilatımızın her bir kademesine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Seçim sonuçlarının daha netleşmediğine dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:
"Bu haliyle bile seçim, Türkiye'nin kazandığı bir seçim olmuştur. AK Parti olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar çok büyük badireler atlatarak kazandığımız demokrasimizin daha da derinleşmesi ve zenginleşmesi için büyük mücadele verdik. Bugünkü seçim sonuçları göstermiştir ki vatandaşımızın katılımıyla ve başımızın üzerine diyeceğimiz milletin iradesi bir kez daha Türkiye'de hakim olmuştur."
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sandıkların açılmasıyla birlikte milletin yanında olacaklarını ve İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.
Bursa'da yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürürken, AK Parti Adayı Alinur Aktaş ise oy oranında azalış olduğunu belirtti.
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