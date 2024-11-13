AK Parti'li Kandemir: Büyük Kongre süreci, yoğun katılımla devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'li Kandemir: Büyük Kongre süreci, yoğun katılımla devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne yönelik sürecin yoğun bir katılımla devam ettiğini ve ilçe kongrelerini tamamlayan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını söyledi.

13.11.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne yönelik sürecin yoğun bir katılımla devam ettiğini ve ilçe kongrelerini tamamlayan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını söyledi.

AK Parti'li Erkan Kandemir, yazılı açıklama ile AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne geniş bir ortak akıl süreciyle hazırlandıklarını belirtti. Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların, gönül ve akıl birliğini pekiştirdiğini vurgulayan Kandemir, kongre sürecinin yoğun bir katılımla devam ettiğini ve ilçe kongrelerini tamamlayan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını ifade etti.

'YAZILI OLARAK DA GÖRÜŞLERİ TOPLUYORUZ'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'AK Parti bir ortak akıl hareketidir' yaklaşımının gereği olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kandemir, "Bu doğrultuda, tüm teşkilatımızın görüş ve düşüncelerine başvurduğumuz buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Sadece sözlü değil, yazılı olarak da görüşlerini topluyoruz. Delegelerimizin doldurduğu Ortak Akıl Katılım Formlarını genel merkezimizde toplayarak, bunları hazırladığımız yazılıma aktarıyoruz ve ardından analiz ediyoruz. Bu sayede, teşkilatımızın AK Parti politikalarına doğrudan katkı sağlayacağı bir süreci yürütüyoruz" dedi.

'PARTİMİZİN YOL HARİTASINA KATKI SAĞLANACAK'

Kandemir, ilçe ve il delegeleri ile yapılan Ortak Akıl Toplantıları ve saha araştırmaları sonuçlarının, AK Parti 8'inci Olağan Kongresi Arama Konferansı'nda birleştirileceğini açıkladı. Kandemir, "Bu konferansta, teşkilatımızın oluşturduğu ortak akılla, partimizin 'Türkiye Yüzyılı'ndaki yol haritasına katkı sağlanacak. Sonuçları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağız. Bu süreç, AK Parti'nin ortak akıl hareketi olarak güçlenmesini ve milletimizle bağını daha da derinleştirmesine vesile olacak, partimizin yoluna daha kararlı ve sağlam adımlarla devam etmesini mümkün kılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Erkan Kandemir, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir: Büyük Kongre süreci, yoğun katılımla devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Kandemir: Büyük Kongre süreci, yoğun katılımla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.