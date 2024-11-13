AK Parti'li Kandemir, ilçe kongreleri tamamlanan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını bildirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Kandemir, ilçe kongreleri tamamlanan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını bildirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 8. Olağan Kongre sürecinde ilçe kongreleri tamamlanan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını belirtti.

13.11.2024 15:54
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 8. Olağan Kongre sürecinde ilçe kongreleri tamamlanan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını belirtti.

Kandemir, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin, Türkiye Yüzyılı'ndaki ilk büyük kongresine geniş bir ortak akıl süreciyle hazırlandığını anlattı.

Teşkilat Başkanlığınca yürütülen AK Parti 8. Olağan Kongre sürecinde, gönül ve akıl birliğini pekiştirecek çalışmaların devam ettiğini aktaran Kandemir, kongre sürecinin çok yoğun bir katılımla devam ettiğini ve ilçe kongreleri tamamlanan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti bir ortak akıl hareketidir" yaklaşımı gereği, milletle gönül ve akıl birliklerini geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Kandemir, "Bu doğrultuda tüm teşkilatımızın görüş ve düşüncelerine başvurduğumuz buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Sadece sözlü değil, yazılı olarak da görüşleri topluyoruz. Delegelerimizin doldurduğu Ortak Akıl Katılım Formlarını genel merkezimizde toplayarak, bunları hazırladığımız yazılıma aktarıyoruz ve ardından analiz ediyoruz. Bu sayede, teşkilatımızın AK Parti politikalarına doğrudan katkı sağlayacağı bir süreci yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sonuçları Genel Başkanımıza sunacağız"

İlçe ve İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantıları ile saha araştırmalarının sonuçlarını birleştirerek, AK Parti 8. Olağan Kongresi Arama Konferansı düzenleyeceklerini bildiren Kandemir, "Bu konferansta, teşkilatımızın oluşturduğu ortak akılla, partimizin Türkiye Yüzyılı'ndaki yol haritasına katkı sağlanacak. Sonuçları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağız. Bu süreç, AK Parti'nin ortak akıl hareketi olarak güçlenmesine ve milletimizle bağını daha da derinleştirmesine vesile olacak, partimizin yoluna daha kararlı ve sağlam adımlarla devam etmesini mümkün kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak Akıl Toplantıları, 31 şehirde eş zamanlı gerçekleştirildi

Öte yandan, açıklamada, ilçe delegelerinin katıldığı Ortak Akıl Toplantılarının tamamlanmasının ardından, il delegelerinin katılımıyla daha geniş katılımlı yeni buluşmalar gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu toplantıların, kongre sürecinin önemli bir aşamasını oluşturduğu ve delegelerin görüşlerinin sürecin her aşamasında dikkate alındığı kaydedildi.

İlçe ve il delegelerinin tüm görüşlerinin, kurulan sisteme aktarılmasıyla titizlikle analiz edildiği ve 11 Kasım itibarıyla ilçe kongrelerini tamamlayan 31 şehirde, İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantıları'nın eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği anlatıldı.

Kaynak: AA

Erkan Kandemir, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir, ilçe kongreleri tamamlanan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını bildirdi - Son Dakika

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