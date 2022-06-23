AK Parti'li Kandemir: Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur - Son Dakika
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AK Parti'li Kandemir: Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur

23.06.2022 15:36
AK Parti'li Kandemir: Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bizim her toplantımızın ana gündemi milletimizin gündemiyle örtüşür.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bizim her toplantımızın ana gündemi milletimizin gündemiyle örtüşür. Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur. Eğer sokaktaki vatandaşımızın canı sıkılmışsa bizim yüreğimiz yangın yerine döner" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak parti binası önünde toplanan partililere hitap eden Kandemir, muhalefeti eleştirdi. Millet İttifakı'nın aday açıklamamasına değinen Kandemir, "Milletimiz dikkatle izliyor her şeyi. İşte şimdi görüyorsunuz; bir altılı masa kurmuşlar, altına da birisini saklamışlar, esasında yedili. Toplanıyorlar, toplanıyorlar, toplanıyorlar iki cümleyi bir araya getirip ortak bir şey söylemiyorlar. Genel başkanımız net bir şekilde soruyor; 'ey altılı ya da kırık ayağıyla yedili masa, sizin adayınız kim? Var mı bir adayınız? Hangi konuda anlaştınız ki, bu konuda anlaşabileceksiniz" diye konuştu.

'KİMLE YAN YANA DURDUNUZ?'CHP'nin Libya tezkeresine hayır oyu vermesine de tepki gösteren Kandemir, "Dün Meclis'te gördük. Libya tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi, ret oyu verdi. Libya'dan Türk askerini çekmenin kime faydası var? Bu memleketin lehine mi yaptığınız? Kimle yan yana durdunuz, kiminle birlikte el kaldırdınız? Terörün uzantısı HDP ile birlikte. Kimisi dağlardan saldırır, kimisi kalemiyle boğazın kıyısından, kimisi bir masanın etrafında toplanır saldırır. Saldırdığı şey ise sadece Tayyip Erdoğan değildir esasında. Bir milletin dirilişine saldırır. Bir milletin şahlanışına, ayağa kalkışına saldırır" dedi. Hayat pahalılığı ile mücadele ettiklerini kaydeden Kandemir, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarının, AK Parti iktidarlarının ürettiği bir sorun değil bu, bütün dünyanın içinden geçtiği zor bir sürece şahitlik ediyoruz. Bizim her toplantımızın ana gündemi milletimizin gündemiyle örtüşür. Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur. Eğer sokaktaki vatandaşımızın canı sıkılmışsa bizim yüreğimiz yangın yerine döner. Onun için bu mücadeleyi vereceğiz milletçe. Gayret göstereceğiz, Allah'ın izniyle göreceksiniz ki, yavaş yavaş dünyanın bu içinden geçtiği zor dönemde Türkiye, yeni yüzyıla, ikinci yüzyılına cumhuriyetin lider ülke olarak girecek. Ekonomisiyle böyle girecek, özgürlük anlayışıyla böyle girecek. İddiasıyla böyle girecek. Karşımıza hangi bendi kurarlarsa kursunlar, hangi tuzağı oluştururlarsa oluştursunlar, hangi engeli çıkartırlarsa çıkartsınlar, hangi masayı kurarlarsa kursunlar, altı değil altmış altıyı da toplarlarsa toplasınlar bu milletin teveccühüyle, bu milletin desteğiyle 2023'te yine bu millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz."


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Kaynak: DHA

Erkan Kandemir, AK Parti, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir: Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur - Son Dakika

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