AK Parti'li Karahocagil: "Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen halka düşmanlıktır" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen halka düşmanlıktır"

30.05.2022 12:56
AK Parti'li Karahocagil: "Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen halka düşmanlıktır"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen, ona oy veren Türk halka düşmanlıktır.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen, ona oy veren Türk halka düşmanlıktır." dedi.

Karahocagil, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin, tarihe kara bir leke olarak geçtiğini, o günkü zihniyetin bugün hala devam ettiğini söyledi.

O günkü sol zihniyet ile bugünkü arasında geçen zamana karşın bir arpa boyu yol alınamadığını savunan Karahocagil, uzun yıllar darbe girişimleri, muhtıralar ve gece yarısı bildirileriyle Türkiye'nin gelişmesinin engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Karahocagil, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset de 1960 yılındaki darbeden pek de farklı değil. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok, işte karşımızda Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen, ona oy veren Türk halkına düşmanlıktır. Ülkesinin kuyusunu kazmaya çalışan, yabancı devletlere ülkesini şikayet eden ve uydurma laflar ile kaosa sebebiyet vermeye çalışarak ülkesine, milletine kötülük yapan biri nasıl bir siyasi partinin başkanı olabilir? Bizler AK Parti olarak muhalefetin bu aslı astarı olmayan söylemlerini dikkate almadan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen halka düşmanlıktır" - Son Dakika
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