AK Parti'li Karahocagil: "En üst düzey önlemleri alıp düzensiz göçe izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, düzensiz göçe izin verilmeyeceğini belirterek "Asla ve kata yol gelen geçen hanı olmadık, olmayacağız." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin uzun yıllar terörle mücadele ettiğini dile getirerek bu uğurda on binlerce şehit verildiğini söyledi. Terör örgütlerinin üzerine kabus gibi çöküldüğünü ifade eden Karahocagil, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan abluka operasyonlarına, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir duruşla devam edilecek inşallah." diye konuştu.

Terörle mücadeleye devam edilirken asayişten organize suçlara, uyuşturucuyla mücadeleden düzensiz göç konusuna kadar birçok alanda hükümete yakışır önemli çalışmaların da sürdüğünü belirten Karahocagil, şunları söyledi:

"AK Parti hükümeti olarak öncelikli hedefimiz ülkemizin huzuru ve güvenliğini sağlamaktır. Asla ve kata yol gelen geçen hanı olmadık, olmayacağız. Her zaman ihtiyaç sahibi olanlara, sığınmacılara, mazlumlara cemal yüzümüzü ama ülkemizin huzurunu bozan, hainlik peşinde olanlar ile provokatörlere de celal yüzümüzü göstermekten kaçınmayız. Bu doğrultuda sınırlarımızdaki güvenliği sağlamak için en üst düzey önlemleri alıp düzensiz göçe izin vermeyeceğiz."