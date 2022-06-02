AK Parti'li Karahocagil: "Gezi olayları alçak bir terör saldırısıdır"

AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Gezi olaylarının, planlı bir şekilde yapılan alçak bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşmada, "Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Van halkına, kendilerine katılma çağrısında bulunduğunu" ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun, aslında bu konuşması ile "Kandil'e selam çaktığını, göz kırptığını, yeşil ışık yaktığını" öne süren Karahocagil, "Terör örgütünün isteği doğrultusunda, onların ağzıyla konuştu." dedi.

9 yıl önce yaşanan Gezi olaylarının başlangıcını "bir kalkışma, bir ihanet ve utanç hadiselerinin gerçekleştiği gün" olarak niteleyen Karahocagil, şunları kaydetti:

"Gezi, ağaç bahanesiyle terörist ve provokatörler tarafından iç ayaklanma çıkartılarak, ülkenin huzurunu bozmak ve iç çatışmalar ile ülkeyi parçalamak adına yapılan bir darbe kalkışmasıdır. Kim ne derse desin, Gezi olayları planlı bir şekilde yapılan alçak bir terör saldırısıdır. Bu olay ülke ekonomisine de büyük zarar vermiştir. Uluslararası yatırımcıların ülkemizden çıkışından tutun da borçlanma faizlerinin artışına, borsanın düşüşünden döviz kurunun yükselmesine kadar pek çok sorunun başlangıç noktası Gezi olayıdır. Yol açtığı maddi tahribatın bedeli 1,5 milyar dolardır."