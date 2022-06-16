AK Parti'li Karahocagil: "Helallik isteme oyunun bir parçası"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, görüş birliği olmayan partilerin oy kaygısı sebebiyle ittifak kurduğunu, "helallik istemenin de oyunun bir parçası olduğunu" söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları nedeniyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin, konunun önem ve hassasiyeti üzerindeki farkındalığı gösterdiğini ifade etti. Bu hassasiyetten dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Karahocagil, "Aynı hassasiyeti şehit bacısına küfreden milletvekili için de göstermesi doğru bir adım olacaktır." dedi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in bir televizyon programında, CHP'nin oyunu artırmak için sağ görüşlü partilerle ittifak yaptıklarını ama yine de oylarının artmadığını itiraf ettiğini belirten Karahocagil, "Onların niyetlerini, ne yapmak istediklerini bizim ortaya çıkartmamıza gerek kalmıyor. Milyonların önünde içlerindeki dillerinden dökülüyor işte." diye konuştu.

Karahocagil, görüş birliği olmayan partilerin sırf oy kaygısı sebebiyle ittifak kurduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Helallik isteme oyunun bir parçası. Yine inançları doğrultusunda yaşama özgürlüğüne müdahale edilecek, okullar kapatılacak, öğretmenler sürülecek, başörtüsü yüzünden kız öğrencilerin okumasına müsaade edilmeyecek, istedikleri bölümlere gidemeyecekler. Türkiye o günkü kaosları, hezeyanları unutmadı ve asla da unutmayacak."