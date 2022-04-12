AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefete kalsaydı, Türkiye'nin Ukrayna'dan pek farkı olmayacaktı" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefete kalsaydı, Türkiye'nin Ukrayna'dan pek farkı olmayacaktı"

12.04.2022 11:24
AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefete kalsaydı, Türkiye'nin Ukrayna'dan pek farkı olmayacaktı"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği denge politikasına işaret ederek, "Bizim muhalefete bu iş kalsaydı şu an Türkiye'nin belki de Ukrayna'dan da pek bir farkı olmayacaktı.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği denge politikasına işaret ederek, "Bizim muhalefete bu iş kalsaydı şu an Türkiye'nin belki de Ukrayna'dan da pek bir farkı olmayacaktı." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa ile Rusya arasında doğal gaz krizi yaşandığını, Avrupa'nın, "Rusya'nın doğal gazından vazgeçeceğiz" dese de bunun mümkün görünmediğini söyledi.

"Avrupa Birliği ne kadar itiraz etse de yavaş yavaş yola gelecek ve Putin'in kurduğu oyuna göre oynamak zorunda kalacak." diyen Karahocagil, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bugüne kadar uyguladığı denge politikası sayesinde Türkiye'nin, gelecek yıllarda daha karlı çıkacağını ifade etti.

Türkiye'nin izlediği denge politikasının ne kadar işlediğinin görüldüğünü dile getiren Karahocagil, "Ama bizim muhalefete bu iş kalsaydı şu an Türkiye'nin belki de Ukrayna'dan da pek bir farkı olmayacaktı. 'İktidar, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı tüm ambargoları eksiksiz uygulamalı, Batı'yı kızdırmamalı' diyen muhalefet, eğer başta olsaydı, savaş belki de bizim ülkemize de sıçrayacaktı. Muhalefetin neden iktidar olamayacağının en güzel örneklerinden biri oldu bu durum." diye konuştu.

Karahocagil, muhalefete seslendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve gelmeden önce 'İsrafı kaldıracağım' diyen Ekrem İmamoğlu'nun işe gelip gitmek için tekne kiraladığını, teknenin aylık kira bedelinin 377 bin TL olduğunu, toplam masrafın ise 2 milyona yakın olduğunu söylemek işinize gelmez değil mi? 125 tane asırlık çınar nerede? Geziciler sesiniz mi kısıldı? Yandaş basın yayın organlarınız da aynı şekilde. Mikrofonlar susar, kameralar kapanır, kalemler yazmaz olur. Ama onlar ne yapacaklarını o kadar şaşırmışlar ki hırslarından o kadar köpürmüşler ki Cumhurbaşkanımızın yediği bir tas yoğurda bile laf etmeyi kendilerine meziyet sayarlar."

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AK Parti, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Muhalefete kalsaydı, Türkiye'nin Ukrayna'dan pek farkı olmayacaktı' - Son Dakika


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