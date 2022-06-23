AK Parti'li Karahocagil: "Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu bozarız" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Karahocagil: "Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu bozarız"

23.06.2022 12:38
AK Parti'li Karahocagil: "Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu bozarız"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, bu seçimlerde de provokatörlerin meydanlara inip düzmece oyunlarla iftira atacaklarını belirterek "Bu ülkeyi enkaza çeviremeyeceksiniz, teröristlere istedikleri yerleri veremeyeceksiniz.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, bu seçimlerde de provokatörlerin meydanlara inip düzmece oyunlarla iftira atacaklarını belirterek "Bu ülkeyi enkaza çeviremeyeceksiniz, teröristlere istedikleri yerleri veremeyeceksiniz. Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu Allah'ın yardımı ve halkımızın desteğiyle bozarız." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı oynanan oyunların farkında olduklarını ifade etti.

Sorunun, Yunanistan'ın bu oyunu fark etmemesi veya bu oyunun gönüllü figüranlığını yapması olduğunu vurgulayan Karahocagil, "Tarih boyunca yanlışlarından ders çıkarmayan Yunanistan'ın başına geçmişte de gelen budur, şayet hatalarından ders çıkartmamaya devam ederse herkesin oyuncağı ve bağımsızlığını kaybeden bir ülke olarak varlığını koruma derdinde olmaya mahkum olacaktır." diye konuştu.

Bu seçimde de provokatörlerin meydanlara inip düzmece oyunlarla iftira atmaya, kendilerine zarar vermeye çalışacaklarını dile getiren Karahocagil, "Ama biz hazırlıklıyız. Bu ülkeyi enkaza çeviremeyeceksiniz, teröristlere istedikleri yerleri veremeyeceksiniz. Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu Allah'ın yardımı ve halkımızın desteği ile bozarız. Bundan şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, Mehmetçiğin büyük yardımcısı İHA ve SİHA'lar için gecesini gündüzüne katan Selçuk Bayraktar'a Türk halkının sahip çıktığını anlatarak "Onlar, terörist cenazelerinde, paçavra altında poz verirken, bizler de baba ocaklarına ateş düşmesin, analar ağlamasın diye topraklarımıza göz diken terör örgütlerinin korkulu rüyası yerli ve milli savunma silahlarını üretmeye, geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Karahocagil'den TÜSİAD'A tepki AK Parti'li Karahocagil'den TÜSİAD'A tepki
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu bozarız' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
11:51 Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı
11:51 İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde konuştu! İsim vermeden Şahan Gökbakar'a yüklendi
11:49 Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
11:38 Bakan Soylu, "Marmaris'teki yangının çıkış nedeni sabotaj mı?" sorusuna cevap verdi: Tespit edilen bir şüpheli var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 12:56:08. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu bozarız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement