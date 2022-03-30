AK Parti'li Kılıç: "Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir" - Son Dakika
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AK Parti'li Kılıç: "Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir"

30.03.2022 19:36
AK Parti'li Kılıç: "Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiğini anımsatarak, "Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiğini anımsatarak, "Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir." dedi.

Kılıç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye ait deniz kontrol aracını kendine tahsis ettiğini ifade etti.

İmamoğlu'nun, bu aracı 256 kez kullanarak 3 milyon liradan fazla bir maliyete neden olduğunu belirten Kılıç, "Bu zat seçimlerden önce İstanbul'un kaynaklarının ne kadar geniş ve zengin olduğundan bahsediyor, sorunun İstanbul'un iyi yönetilememesi olduğunu iddia ediyordu. Demek ki burada da kaynaklar nasıl israf edilir, belediye nasıl yönetilemez bunu öğretmek istedi." diye konuştu.

Türkiye'nin barış için attığı adımların takdirle karşılandığını dile getiren Kılıç, dünya basınının düne dair en önemli haberlerinin Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel gayretleriyle dün bir kez daha Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir araya geldiğini anımsatan Kılıç, "Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tutarlı ve akılcı dış politikası sayesinde her iki tarafla da konuşabilen tek ülke konumunda olduğuna işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın barışa dair iki tarafı da yüreklendiren açıklamaları son derece önemliydi. Cumhurbaşkanımız adil bir barışın her zaman savaştan çok daha faydalı olduğunu vurgulayarak, çekilen acıların bir an evvel sona erdirilmesi için tarafları inisiyatif almaya davet ederek, aslında bütün insanlığın sesi olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda bağımsız bir dış politika izleyebilmek adına ortaya koyduğumuz sağlam duruşun meyvelerini, bugün, bütün dünyayı farklı şekillerde etkileyen bir savaşın bitirilmesinde en önemli aktör haline gelerek alıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya Diplomasi Forumu'nda ve dün İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılar, Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesidir. Kayıtsız şartsız Batıya teslim olmayı veya uluslararası örgütlerin dışında herhangi bir girişimde bulunmamayı dış politika zanneden malum muhalif çevrelerin, atılan bu adımların ne denli önemli olduğunu kavrayabilmeleri en büyük temennimizdir."

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İstanbul, AK Parti, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kılıç: 'Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir' - Son Dakika


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