AK Parti'li Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te esnafı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, programlar çerçevesinde geldiği Kilis'te ilk olarak Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Burada kente ilişkin bilgiler alan Ünal, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti. Mahir Ünal, daha sonra kent merkezindeki esnafla sohbet etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ünal, kendilerine her zaman destek olduklarını vurguladı.