AK Parti'li Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti'li Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti

22.07.2022 15:04
AK Parti'li Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te esnafı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te esnafı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, programlar çerçevesinde geldiği Kilis'te ilk olarak Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Burada kente ilişkin bilgiler alan Ünal, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti. Mahir Ünal, daha sonra kent merkezindeki esnafla sohbet etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ünal, kendilerine her zaman destek olduklarını vurguladı.


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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

Recep Soytürk, Mahir Ünal, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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