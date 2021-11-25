Üye Girişi
AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda - Son Dakika

AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda

25.11.2021 19:02
AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda

AK Parti MKYK Üyesi ve Mardin eski milletvekili Orhan Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin ve Ortadoğu'nun sigortası ve güvencesi konumunda olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Mardin eski milletvekili Orhan Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin ve Ortadoğu'nun sigortası ve güvencesi konumunda olduğunu söyledi.

Partisinin il başkanlığı bünyesinde gazetecilerle bir araya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Mardin eski milletvekili Orhan Miroğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kürtler ve Kürtçe konusunda Erdoğan'ın ve partisinin Türkiye'de devrim niteliğinde yeniliklere imza attıklarını anlatan Miroğlu, " Batman'daki programda Nusaybinli bir kızımızın Sayın Erdoğan'a imzalattığı kitap bunun en net göstergesidir. Düşünebiliyor musunuz? Kürtçe yazılan hem de devletin bir bakanlığı tarafından basılan bir kitabı elinizle gelip canlı yayında Cumhurbaşkanına imzalatacaksınız. Bu benim için çok değerli ve anlamlı bir durumdu" dedi.

'İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ KÜRTLERİ MUTLU ETMEZ'Siyasi gündemi de değerlendiren Miroğlu, "En büyük endişem bilhassa bölgenin nispet olmayan, sonuç getirmeyecek, yeni siyasi maceraları sürüklemesi. Tabii herkes AK Parti'li olsun, herkes AK Parti'ye katılsın demiyorum, yanlış anlaşılmasın. AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın bölge için siyasi bir sigorta, siyasi bir gelecek garantisi olduğuna dair inancımızın korunması gerektiğine inanıyorum. Siyasi çalışmaları göz ardı etmeyelim. Onları da hesaba katacağız, onlar da çalışmalar yapacaklar. Bölgede siyasi faaliyetleri yürütsünler. Ben bu faaliyetlerin yeni yeni siyasi maceralara yönelmesi gibi bir riskin de olduğunu görüyorum. Sandığa giden insanlar sonuçta bir siyasi tercih yaparlar ama bu iktidar değişikliği bölge halkının bilhassa Kürt meselesi üzerinden bölge açısından çok mutluluk getireceği kanaatinde değilim" diye konuştu.'HELALLEŞME KÜRTLER İÇİNDE DE BAŞLAMALI'CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çağrısına da cevap veren Miroğlu şunları söyledi:

"Elbette ki toplumun en çok da Kürtlerin bir iç muhasebeye kendi aralarında bir helalleşme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Belki buradan başlatarak tüm Türkiye'ye yayılması sürecine girer ki ben bunu çok zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Ama bu olmadan da toplum olarak birbirimize karşı geçmişte şu ya da bu sebeple işlediğimiz kabahatleri, suçları, karşılıklı hataları bağışlayacağımıza inanıyorum. Ben söylediğimde insanlar çok şaşırıyor. Ben Diyarbakır Cezaevi'nde bana işkence yapan gardiyanı bulsam ona kahve ısmarlayabilirim. Çünkü o sistem içerisinde bir aparattı. Suç işlemeye iteklenen suça bulaştırılmış bir insandı bir görevliydi. Kendi iradesi dışında yapıyordu. Onun için buna karşı kin ve öfke içinde olmamın benim için bir anlamı yok. Yine aynı şekilde Musa Anter'in olayında onunla birlikte bana suikast yapan tetikçi için de aynısını düşünüyorum. O olayda kurtulan biri olarak ki o olayda tetiği çekeni sonradan kendi çabalarımla yakalattırdım. O dava hala devam ediyor, onun da aslında zaman aşımına uğrama riski var. O insanı bile bir yerde bağışlamak içimde var. Ama o da 19 yaşında bir kişiydi ve hiç tanımadığı insana ölümcül şekilde gelip ateş açtı. O insandan biri öldü biri de şans eseri yaşıyor. Şu an karşınızda. Bunun için meselelere bu şekilde bakıldığında belki iç huzuru bulabiliriz. Bölge içinde böyle koruculuk sisteminden kaynaklı çok sıkıntılar sorunlar yaşandı. JİTEM'den kaynaklı çok sorunlar yaşandı. Onları da biliyorsunuz. En önemlisi de PKK'nın Kürt coğrafyasında yaşattırdığı katliamlar. Mesela Dürümlü katliamı. PKK, Kürtlerle ne zaman helalleşecek? HDP ne zaman helalleşecek? Çukur barikat olaylarında yaşananlar? Kaybolan hayatlar? Diyarbakır'daki annelerin çadırlarındaki hatıralar?"


AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda
AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Mardin, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda - Son Dakika


Son Dakika

İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik: Sakin ol, derin nefes al 16:51 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik: Sakin ol, derin nefes al Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi 12:11 Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!

Son Dakika Haberleri
18:35 Bolu'da kan donduran olay! İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi
18:33 Manchester United herkesi şaşırttı! Takımın yeni teknik direktörlük görevine Ralf Ragnick getirildi
18:18 Dehşete düşüren olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla aldı
18:14 Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak
17:59 Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
Komşu çifti öldüren sanık "Kendimi zor tutuyorum, onları vuracağım" demiş Komşu çifti öldüren sanık "Kendimi zor tutuyorum, onları vuracağım" demiş         
17:53
1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı         
16:11
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 19:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement