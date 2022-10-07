AK Parti'li Özhaseki'den sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Özhaseki'den sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama

07.10.2022 17:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, söylemediği bir sözün sosyal medyada kendisininmiş gibi yansıtıldığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, söylemediği bir sözün sosyal medyada kendisininmiş gibi yansıtıldığını bildirdi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Özhaseki'nin, Kayseri'de bir AVM açılışında, kentte gerçekleştirilen turizm toplantısına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile arasında geçen konuşmanın art niyetli şekilde abartılarak sosyal medyada servis edildiğini bildirdi. Özhaseki, "Turizm toplantısında arkadaşımızın biri bana göre aşırıya kaçan bir eleştiri yaptı. Buna Memduh Bey de cevap vermek istedi. Ben de 'Bir şey söyleme' dedim. Eleştiriye ille de cevap vermek gerekmiyor. İnsanların eleştiri hakkı da var." ifadelerini kulandı.

Yapılan eleştiriyi haklı olmadığı halde olgunlukla karşıladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Memduh Bey sağ olsun beni dinleyerek cevap vermedi. Ama biraz sonra 'He de gitsin' gibi bir laf söyledi. Bunun üzerine bunu alıp o kadar büyütmenin bir manası yok. Orada ben olgunluk olsun diye 'sesini çıkarma her eleştiriye cevap verme' dedim, bu kadar. Bunu söylemek de her zaman benim hakkım. Nihayetinde eleştiri de çok haklı değildi ama ne söylediği de çok önemli değil. Birisi bir şey söylemiş, saygıyla karşılamak lazım. Çünkü orada 10-20 tane hayırlı katkıda bulunacak fikir söylendi. 10-20 tane eleştiri geldi, bu eleştirilerin hepsine cevap vermek gerekiyor mu? hayır. O yüzden ben başkanımıza cevap vermemesini rica ettim. Bunu alıp da abartmanın ne anlamı var bilmiyorum."

YORUMLAR
500
Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi Cumhur İttifakı cephesinde bomba gelişme! BBP'li üst düzey isim 'AK Parti'ye oy isteyemem' diyerek istifa etti Cumhur İttifakı cephesinde bomba gelişme! BBP'li üst düzey isim 'AK Parti'ye oy isteyemem' diyerek istifa etti Bölgenin en modern konseptli AVM'si Tuna Life Center açıldı Bölgenin en modern konseptli AVM'si Tuna Life Center açıldı
Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki'den sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:43:06. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özhaseki'den sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement